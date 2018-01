Comença la neteja del cingle de Castellfollit

El dèbil sol tenia prou força per escalfar l'esquena dels operaris, mentre l'aire fred els colpejava el rostre quan es despenjaven amb respecte per les parets verticals de la cinglera de Castellfollit de la Roca. Quan estaven en la feina, els operaris somreien, per la sensació de vida que corre pel cos de les persones quan treballen amb seguretat en altures de respecte.

Entre 55 i 60 metres d'altura, amb el riu Fluvià quiet com una planxa de metall fosc, molt llunyana, sota dels peus i a l'esquena tot el pla de Politger fins a la corba de la Mare de Déu del Mont, els operaris de l'empresa Salutioma, SL, ahir al matí, van començar els reivindicats treballs de neteja de la cinglera.

Lligats amb instruments d'escalada a les parets de la plaça del Mirador, els operaris arrancaven les branques dels plançons que arrapaven les arrels entre les roques de basalt més conegudes de Catalunya. En horitzontalitat sobre la vertical de l'espadat, els operaris feien anar la desbrossadora com si estiguessin en un jardí. Cap avall queien la pols i les males herbes.

Abans de fer el pas de penjar-se en el buit, comprovaven els ancoratges, els arnesos i les cordes que els han d'acompanyar durant dies en la feina. Un dels operaris, Xavier Pujolar, va explicar que treballen on l'espadat perd verticalitat i és més favorable al creixement de la vegetació i en conseqüència és la zona amb més risc de despreniments.

Xavier Pujolar va explicar que es tracta d'una feina especialitzada que requereix formació forestal. Va assenyalar que treballs com els de la roca de Castellfollit no són els més corrents. «Treballem més en els talussos de les carreteres», va dir. L'alcalde, Miquel Reverter, observava amb atenció els treballs i els explicava als veïns que s'aturaven a mirar. L'alcalde ha apuntat que els treballs començats ahir són la primera fase d'una neteja que en uns 40 dies de durada abastarà tota la cinglera.

La part començada ahir suposa la neteja de la franja de cinc metres situada sota els límits de l'espadat. Ahir, amb desbrossadores tallaven la capa d'herbes que impedia la visibilitat des de les cases i en els dies venidors preveuen eliminar la vegetació no autòctona o la que representi risc de despreniments amb herbicides.

En tant que els arbres que han arribat a créixer en un indret tan inversemblant i complicat, només talaran els que dificultin la visibilitat del basalt. Ho hauran de fer amb xerracs i arran de les soques. El que es vol és fer visible la colada basàltica en aquells llocs de difícil accés però també s'aprofitarà per garantir la franja de prevenció d'incendis a tota l'alineació d'habitatges ubicats a la part superior de la cinglera. A la part començada ahir, revisaran el cable de seguretat

L'alcalde ha explicat que la segona part de les obres serà la de la neteja de la vegetació dels antics camins que havien estat dreceres destinades a baixar al riu. La voluntat és facilitar l'aproximació dels geòlegs de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que puguin acostar-se a les zones amb més riscs de despreniments.

Ahir, els operaris treballaven la part més coneguda de la cinglera, la de les columnes prismàtiques en vertical que baixen fins al riu. Reverter va explicar que feia vuit anys que aquesta part de la cinglera no es netejava.

Pel que fa a l'altra part, la que cau sobre el riu Turonell, l'alcalde ha explicat que no s'havia netejat mai. De despreniments n'hi ha hagut a totes les parts, però els més recents i els que han decidit l'Administració a fer la neteja han estat a la part del Turonell.

La gent de Castellfollit va prendre consciència del fet que s'havia de fer alguna cosa, quan el 15 de febrer farà l'any, van caure 70 tones de pedra i terra cap al Turonell i van deixar el pati d'una casa a pocs metres del límit amb l'espadat.

El cingle del Turonell està més amagat i totalment voltat d'una vegetació que fa continuïtat amb la de la muntanya de Montrós.