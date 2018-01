Girona lidera un projecte europeu sobre la presa de decisions dels discapacitats

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines lidera una iniciativa europea pionera per potenciar la presa de decisions de les persones discapacitades. Aquesta setmana s'ha començat a treballar a Girona en el projecte «I Decide», un treball finançat amb uns 200.000 euros de fons europeus, que pretén oferir eines a les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial per ajudar-les a decidir sobre les finances personals, els seus drets com a consumidors i els assumptes que afecten la seva salut i benestar.

Aquest projecte, coparticipat per organitzacions socials de Bèlgica, Finlàndia, Anglaterra i Bèlgica, també pretén dotar del coneixement, les competències i les eines necessàries als professionals de suport perquè puguin ajudar a les persones amb discapacitat a assolir l'aprenentatge.

«I Decide» s'emmarca en el treball nacional i internacional que la Fundació Tutelar està realitzant per avançar en el compliment de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, sobretot en tot allò relacionat amb el dret de les persones amb discapacitat a exercir la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions que les altres, i a rebre suport per fer-ho.

El projecte «I Decide» tracta sobre com es pot utilitzar l'educació perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial puguin prendre les seves pròpies decisions i superar les dificultats amb que sovint es troben, deixant al final que terceres persones decideixin per ells. Segons ha explicat el director de la Fundació, Josep Maria Solé, es tracta que puguin decidir amb la màxima autonomia, «segons la seva voluntat i preferències i amb els suports adequats per evitar conflictes d'interessos i influències indegudes».

El projecte es desplegarà a tres anys vista. L'any 2020 el grup de treball internacional, liderat per la fundació gironina, ha d'haver desenvolupat la documentació contrastada i de referència -actualment inexistent- sobre les bones pràctiques que pugui haver-hi a nivell internacional en la matèria, una guia per a usuaris i famílies i eines concretes per als professionals i personal de suport, així com els materials específics i adequats per a les persones amb discapacitat sobre finances, drets i salut.