Més de 800 gironins han estat reincidents per conduir beguts o drogats en els últims 5 anys

La conducció sota els efectes de l'alcohol i/o drogues, juntament amb l'excés de velocitat, són una xacra i les causes més comunes d'accidentalitat a la xarxa viària i que en moltes ocasions tenen com a resultat accidents amb ferits i/o mortals. A les comarques gironines, la taxa de reincidència per positius de conductors que van prendre la pitjor decisió (agafar el voltant beguts o drogats) és alta i se situa en la part mitjana de la taula en un rànquing espanyol que encapçala per Barcelona.

En concret, en els últims 5 anys, de l'1 de gener de 2013 al 13 de novembre de 2017, el nombre de conductors que han estat sancionats en més d'una ocasió per conduir sota els efectes de l'alcohol i/o psicofàrmacs a la província de Girona és de 821, a una mitjana de 205 conductors reincidents l'any, o un reincident cada dos dies.

Aquesta xifra suposa que la demarcació se situa en la posició 24 del conjunt de les províncies espanyoles en un rànquing que malauradament lidera, i de llarg, la província de Barcelona, amb 5.003 reincidents. Tarragona (1.474) i Lleida (419) ocupen les posicions 15 i 33 respectivament, segons una resposta del Govern espanyol al diputat gironí del PSC Marc Lamuà. En conjunt, a Catalunya hi ha hagut en aquests últims cinc anys 7.717 conductors sancionats en més d'una ocasió per conduir sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues, el que representa un 14% del total de l'Estat.

En aquest sentit, a tot Espanya són 55.573 els conductors reincidents. Després de Barcelona, la segona província amb més casos és València (3.553), seguit de prop per Sevilla (3.383) i Pontevedra (3.044). Altres demarcacions a la part alta són Màlaga (2.549), Madrid (2.149), Alacant (1.987), Las Palmas (1.913) o Astúries (1.899).

A la part baixa d'aquesta llista hi ha Melilla, amb 0 casos de conductors reincidents, Ceuta (9), Sòria (170), Osca (190), Àlaba (200), Àvila (207), Càceres (213), Badajoz (282), Albacete (284), Biscaia (289) o Terol (294).

Precisament, a l'Estat la Direcció General de Trànsit (DGT) estudia retirar el permís de conduir als conductors que sumin almenys 2 sancions per alcohol o drogues.