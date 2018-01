El Trueta tanca la Marató de Donants amb 449 donacions

L'hospital Josep Trueta de Girona va tancar ahir la cinquena Marató de Donants de Catalunya, la campanya més important de l'any, amb 449 donacions. La xifra és inferior a la de l'any passat, quan van ser 531, un descens atribuïble a l'epidèmia de la grip, que impedeix donar fins passats 15 dies d'haver superat la malaltia, i al fet que l'any passat la Marató va coincidir amb una campanya per buscar donants de medul·la per en Roger, un nen de Girona que necessitava un trasplantament i que va disparar les donacions de sang i les inscripcions al registre de donants de moll de l'os.

Des del Banc de Sang de Girona destaquen que els resultats obtinguts a l'hospital són positius, ja que cada dia s'han com a mínim triplicat les donacions que es realitzen en un dia normal al Trueta. El dia que es van aconseguir més aportacions va ser dijous, amb 77 donacions.

Una de les opcions que promou el Banc de Sang és la donació en grup, i entre els que s'hi han sumat en aquesta campanya hi ha la colla dels Diables de l'Onyar.

La campanya, que es realitza de forma simultània arreu de Catalunya per remuntar l'estoc sanguini després del descens que es produeix per Nadal, va tancar ahir amb 9.354 donacions, havent superat les 8.000 marcades com a objectiu inicial. Un 25% dels donants mai havia donat sang abans de la Marató i un de cada tres és menor de 35 anys

La Marató ha permès recuperar lleugerament les reserves de sang. Avui hi ha sang per als propers set dies, un nivell encara per sota dels 10 dies que es consideren òptims. D'alguns grups, com l'O+ i l'O-, però, només n'hi ha per dos dies.

Per això el Banc de Sang anima les persones que no han pogut donar sang per la grip que ho facin durant els propers dies.