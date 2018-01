Bombers especialistes en rescats i atenció dels animals

Sigui un gos que ha caigut en un pou, un cavall atrapat, uns porcs que acaben de patir un accident o sigui fins i tot un rèptil, el Grup d´Emergències Veterinàries dels Bombers (GEV) està preparat per activar-se i treure´ls de la situació de perill i atendre´ls.

Aquesta unitat especial està formada per tres veterinaris i compta amb el suport de bombers que s´activen quan hi ha un servei i els fan de xofers i de tècnics auxiliars. El coordinador del GEV, Kiko Closa, ressalta que ells estan integrats al cos de bombers com a voluntaris i que, a Bombers de la Generalitat, actualment «els animals són una prioritat com pot ser una persona tot i ser dos mons ben diferents». Aquesta sensibilitat pel món animal es veu reflectida en aquest grup especial que funciona des de l´any 2014.

Durant l´any fan entre 30 o 40 serveis. El coordinador explica que són una unitat petita i, per tant, se´ls activa quan la sala central de bombers ho considera. Fa pocs dies van passar per les comarques de Girona i va ser el mateix coordinador qui va ser el veterinari del succés. Es tracta d´un accident de trànsit que va tenir lloc en una de les sortides de l´Eix Transversal i on un camió carregat de porcs va bolcar.

Això va provocar la mort de bona part dels animals i, de la resta, ell mateix ajudat per un altre auxiliar va ser qui es va fer càrrec dels garrins. Alguns d´ells, com passa amb altres casos amb els quals els troben, «si les lesions són incompatibles amb la vida, hem de fer una eutanàsia molt ben feta i humanitzada», lamenta. Tot això sempre, diu Closa, seguint la «llei de protecció de 2008, hem d´actuar de forma molt rígida pel benestar animal».

Els accidents de trànsit com el de Santa Coloma són dels serveis «més desagraïts» i tristos per a un veterinari i el coordinador del GEV destaca que n´hi ha de molt positius. Com pot ser «treure un cavall de dins d´un pou, d´una piscina o un vaca que està en un forat, un gos en un pou. En aquests generalment veus l´animal amb vida i el propietari de l´animal». El que fan els bombers veterinaris és, en definitiva, «participar en el rescat i donar assistència sanitària al lloc de l´accident perquè estem habilitats per treballar en zona calenta». Si el cas ho requereix, actuen sobre l´animal i, si cal, el poden sedar, fer-li punts, etc.

Aquest grup especial de Bombers no es troba a la seu central de Bellaterra sinó a Matadepera. En aquest parc, a més, el GEV ha format bombers voluntaris que els donen suport en les sortides.

Els membres del GEV tenen una particularitat que és que són uns veterinaris que han de saber tractar «tot tipus d´animals, des d´un cavall, un senglar, un burro...». Això fa que en un futur, si el grup s´amplia, calgui un perfil «que sàpiga de tot, i això de vegades costa més», remarca Closa.