Un cotxe s'incendia en un voral de l'autovia C-35 a Llagostera

Una columna de fum negre es va aixecar ahir a la tarda des de la carretera C-35, entre els termes municipals de Llagostera i Caldes de Malavella (en direcció a la urbanització Can Carbonell). El motiu del fum era l´incendi d´un vehicle, que es va encendre en un lateral d´aquesta autovia quan circulava a l´altura de Can Companyó, situat a Llagostera. Els Bombers de la Generalitat van sufocar les flames, que van deixar el cotxe ben calcinat, tal com es veu a la fotografia.