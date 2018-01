Detenen un home a Girona que es disposava a viatjar a Navarra per matar l'exparella

Agents dels Mossos d´Esquadra han detingut, recentment, un veí de Girona per amenaçar de mort una dona navarresa a la qual no pot apropar-se perquè hi té dictaminada una mesura d´allunyament que té la qualificació d´alt risc.

Els fets es van conèixer quan des del Centre COMETA –que coordina el sistema de seguiment de les ordres d´allunyament per violència de gènere a través de mitjans telemàtics– es va rebre una alerta al Centre de Comandament i Coordinació de la Policia Foral, en la qual s´informava que un home s´anava a desplaçar amb tren fins a Navarra per matar la seva exparella, que viu a la localitat d´Olite.

Geolocalització

La polsera que porten tant la víctima com l´agressor va geoposicionar aquest últim a l´estació de tren de Girona, per la qual cosa, immediatament, es van mobilitzar agents de la policia autonòmica catalana per tal de procedir a una detenció. Aquesta es va fer efectiva al cap de pocs minuts, segons que va informar la Policia Foral de Navarra.