Un nen de 12 anys cau de 10 metres en un centre comercial de Salt

Un nen de 12 anys va caure divendres d´una alçada de deu metres a la zona comercial de Salt propera a l´AP-7. Els fets van passar a en un edifici situat al costat de l´Espai Gironès on hi ha un bufet lliure i una zona recreativa. Tot plegat va succeir al voltant de les vuit del vespre quan el petit pujava unes escales i, de sobte, va caure precipitant-se al buit. Com a conseqüència de la caiguda, el menor va quedar ferit i sagnant per l´oïda.

De seguida, es van activar els equips d´emergència i, malgrat que el nen va perdre inicialment la consciència, es va poder recuperar i va arribar despert a l´Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. Un cop traslladat al centre hospitalari, l´infant va ingressar i va ser atès pel personal sanitari.

El nen ha passat la nit en observació a la unitat d´Urgències de l´hospital Josep Trueta i la seva vida no corre perill –tal com van informar. S´espera que si evoluciona favorablement rebi l´alta en les properes hores.