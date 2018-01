La patata calenta del cas Manga

Ningú vol el cas Manga. La investigació de presumpta corrupció al si del Consell Comarcal de la Selva i altres institucions gironines estesa a la resta d'Espanya va passant de jutjat en jutjat i s'està convertit en una veritable patata calenta. A la lentitud de la causa, a la qual no ajuda gens la inacabable quantitat de dades, documents, fitxers informàtics o escoltes telefòniques, s'hi afegeix ara l'anada i tornada del sumari entre els jutjats de Lugo i Santa Coloma, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. Un veritable fulletó de sobretaula al qual ara s'afegeix un nou capítol que no fa albirar, ni de lluny, el final del serial.

La jutgessa que va iniciar la instrucció el 2013 (fa gairebé cinc anys) va decidir el 2015 trossejar-la i enviar-ne una part als jutjats de Santa Coloma de Farners i una altra a l'Audiència Nacional, a Madrid. La que va arribar a la Selva i que va caure al jutjat número 3 era aquella més local que afectava, o semblava que afectava, exclusivament els fets ocorreguts a les comarques de Girona.

En aquell moment ja es podia sospitar que un cas tan complex, amb més de 40 investigats i milers i milers de folis d'instrucció, no faria gràcia i menys il·lusió a cap instructor que ja tingués un munt d´expedients sobre la taula i amb feinada per tirar-los endavant en els terminis marcats.

I així ha estat. Santa Coloma ha tornat la causa a Pilar de Lara, refusant la inhibició que aquesta va fer el 2015. Però el jutge gironí no és l'únic que considera que ell no és l'adequat per seguir la investigació. El fiscal adscrit al jutjat pensa exactament el mateix i ha elaborat un informe justificant perquè s'ha de tornar. La fiscalia considera que l'atestat que afecta Xaloc, organisme depenent de la Diputació, amb seu a Girona s'hauria d'investigar en els jutjats d'aquesta ciutat.

L'altre argument és similar. El fiscal esgrimeix que l'empresa presumptament implicada en l'afer, GRS Arc Local propietat de l'investigat Àlex Ros, té la seu a Lloret de Mar i el partit judicial que li pertoca és el de Blanes. «A fi d'evitar la dispersió de la causa serien aquests els competents», conclou l'escrit de fiscalia.

Entramat empresarial

Dit i fet. Jutge i fiscal colomencs estan d'acord i retornen la patata calenta a Lugo. Pilar de Lara recull el guant i assumeix «en part» el plantejament de Santa Coloma. En una interlocutòria del 8 de gener passat escriu que considera «correctes» les consideracions del jutjat 3 de Santa Coloma en relació amb Àlex Ros, a qui qualifica com «el principal investigat en la trama» i recorda que «va crear un entramat empresarial dirigit a la consecució de contractes de les administracions públiques, amb vulneració de les normes i principis de competència, publicitat i lliure concurrència, per la qual cosa va influir en múltiples formes sobre autoritats i funcionaris públics que havien de vetllar per la puritat de l'actuació administrativa que exigeix l'article 103 de la Constitució espanyola».

I què decideix la jutgessa de Lugo? Doncs trossejar encara més. Una part se la queda ella, una altra l'envia al tronc central que és a l'Audiència Nacional i una tercera al Tribunal Suprem perquè decideixi de qui és la competència d'allò on no hi ha cap participació de l'empresa GRS Arc Local. O sigui, que el serial es complica encara més i el calendari s´allarga fins a límits insospitats.

El cas s´estén a tot Espanya

Per una banda, Pilar de Lara té clar que tot el que afecta Àlex Ros no és competència de Santa Coloma de Farners, ni pot ser-ho, perquè «segons es pot veure amb facilitat, l'activitat delictiva comesa per Àlex Ros, seguida pel Consell Comarcal de la Selva, s'estén no només a la comunitat autònoma de Catalunya, sinó també a altres comunitats autònomes, situant-se a Galícia, Extremadura, Astúries o Castella i Lleó, existint per tant un pla preconcebut i una política empresarial per part d'Àlex Ros a través de GRS que s'estendria a tot el territori nacional».

Aquesta part l'assumeix per inclure-la al tronc central anomenat «diligències prèvies 339/2014» i que en el seu moment ja va ser enviat a l'Audiència Nacional. Els altres atestats, aquells on no hi participa Àlex Ros i que se cenyeixen exclusivament a la comarca de la Selva (Consell Comarcal i Ajuntament de Sant Hilari), haurà de ser el Tribunal Suprem -el competent en casos de conflicte entre jutjats de diverses comunitats- qui decideixi qui ho ha d'instruir. Per aquesta raó, la jutgessa envia un informe a l´alt tribunal a Madrid perquè prengui una decisió: o Santa Coloma de Farners una altra vegada o Lugo.

En definitiva, un trencaclosques que cada vegada té més peces i que cinc anys després d'haver-se iniciat la investigació no es veu la llum al final del túnel que faci preveure quan se celebraran els (presumiblement) diversos judicis que hauran d´esclarir l'entrellat. I si el tribunal del Palau de la Música ha hagut de rebaixar condemnes recentment per les «dilacions indegudes», aquí, en el què un dia es va batejar com cas Manga, tot sembla indicar que passarà exactament el mateix.