Una quarantena de banyolins es manifesten en contra de la presència d'agents espanyols en la diada de la Policia Local

Unes 40 persones s'han manifestat aquest diumenge al vespre a Banyoles en protesta per la presència d'agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola en la diada de la Policia Local que el cos va celebrar el passat divendres. La marxa ha anat des de l'ajuntament fins a la comissaria que està situada als afores de la capital del Pla de l'Estany.

Durant el recorregut s'han cridat consignes condemnant les càrregues de l'1-O, i demanant la llibertat dels "presos polítics". Un cop els manifestants han arribat a la comissaria han llançat 1.066 pètals de flors a l'entrada en representació dels ferits per les càrregues. L'acte ha estat organitzat per part del CDR del Pla de l'Estany. Un dels seus membres, en Marc Grabuleda, diu que "no és admissible" que es convidi a la policia espanyola i la Guàrdia Civil "després que hagin agredit de forma indiscriminada" la població el dia del referèndum.

Un pètal de flor per cada ferit per les càrregues policials de l'1-O. Aquest ha estat el simbòlic regal que uns 40 banyolins han entregat a la Policia Local de la capital del Pla de l'Estany. Ho han fet com a acte de protesta després que en la diada del cos, que es va celebrar divendres, hi participessin diversos agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. "No entenem com se'ls pot convidar després del que va passar. Som aquí per protestar contra això i esperem que no es torni a repetir", ha etzibat Marc Grabuleda, membre del CDR del Pla de l'Estany.

La marxa ha sortit pels volts de les set de la tarda del consistori i ha recorregut el quilòmetre que el separa de la comissaria de la Policia Local, annexa a la dels Mossos d'Esquadra. Durant la manifestació no s'han registrat incidents, però sí que s'han cantat consignes contràries a la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Una de les més repetides ha estat "Fora les forces d'ocupació". També s'han mostrat pancartes en contra de l'article 155 i s'ha demanat en diverses ocasions la llibertat de Sánchez, Junqueras, Cuixart i Forn.

Abans de sortir els manifestants han llegit un manifest on es condemnava "la repressió policial" viscuda durant el referèndum. La marxa ha acabat al cap d'una hora i els concentrats han deixat els pètals a les escales de la comissaria i alguns clavells a la porta d'entrada. Després s'ha tornat a llegir el manifest i han acabat amb crits d'"independència".