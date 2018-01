Un camió cisterna que transporta gas ha bolcat a Alp i fa tallar la GIV-4082

?? Tallada la GIV-4082 a Alp en els dos sentits de la marxa, a causa d'un camió bolcat #accident — Trànsit (@transit) January 22, 2018

Aquest accident de trànsit que ha tingut lloc pels volts de les onze i vuit minuts, a l'altura del quilòmetre 2 de la via, provoca queAquest vehicle presentaA lloc hi ha elsaixí com d'altres efectius d'altres cossos. El conductor malgrat haver bolcat amb el vehicle pensat, ha resultat il·lès.Aquesta fuita obligarà a activar el protocol de Protecció Civil per al transvasament del gas propà.