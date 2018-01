Febrer de 2017, el mes més negre de l'aeroport de Girona

«Pel mes de febrer un dia dolent i els altres també», dita popular que resumeix amb exactitud el que va passar aquell mes de l'any passat a l'aeroport de Girona: va ser el pitjor en trànsit de passatgers des de l'any 2006, segons confirmen les estadístiques de l'operador Aena.

Mai, en els últims dotze anys, havien passat tan pocs usuaris per la terminal de Vilobí d'Onyar un febrer: 39.550, en xifres absolutes, un -23,5% de decrement en termes relatius respecte al mateix mes de 2016; guarismes molt pobres que han contribuït a impedir que l'aeròdrom arribés a la xifra psicològica de 2 milions de passatgers al tancament de l'exercici passat. Va apropar-s'hi, amb 1.946.816 passatgers, dada que representa un increment del 17% de trànsit respecte el 2016.



Quarta pista?

Les dades de l'any passat confirmen que el de Vilobí és un aeroport eminentment turístic que registra una activitat notable els mesos d'abril i octubre, que decau enormement a l'hivern. Un estudi elaborat per l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) confirma aquest extrem. Segons l'estudi, la immensa majoria dels viatgers arriben a Girona atrets pel sol i les platges de la Costa Brava (amb l'excepció de la capital, destí que té en el Barri Vell, la cultura i la gastronomia tres atractius diferenciats).

Això no obstant, apunten fonts de l'AGI, hi ha dos factors que conviden a l'optimisme sobre el futur de l'aeroport en el mitjà termini: l'arribada de noves companyies que compensin la menor activitat de Ryanair –a partir del 2010, quan la firma irlandesa va començar a operar al Prat, Girona va acusar una pronunciada pèrdua d'usuaris– i el paper que pot jugar Vilobí com a quarta pista de l'aeroport barceloní, al límit de la saturació (l'any passat va superar la xifra històrica de 47 milions i va registrar un creixement del 7,1% en nombre de viatgers).

Més d'hora que tard Girona creixerà a costa de Barcelona. Vilobí, en aquest context, està molt més ben situat que Reus, que té unes instal·lacions menys preparades, per fer de quarta pista.