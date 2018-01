Mor un motorista en sortir de la via a l'altra carretera de la Vergonya

Un motorista va perdut la vida ahir diumenge al migdia en sortir de la via al quilòmetre 7 de la GI-555 (l'altra carretera de la Vergo­nya) a Riudarenes, segons el Servei Català de Trànsit.

Per causes que s'estan investigant, una motocicleta va sortir de la via i el seu conductor, veí de Cabrera de Mar de 72 anys, va resultar mort.

Arran de la incidència, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del SEM.

En el tram de sinistre mortal es va circular amb pas alternatiu durant prop de dues hores i es van produir aturades de fins a mig quilòmetre.