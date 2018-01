La nova actualització del cadastre podria augmentar l'IBI en 53 municipis gironins

Fins a 53 ajuntaments gironins podrien augmentar l'Impost de Béns Immobles (IBI) el 2018, segons l'actualització dels valors cadastrals publicada a finals de 2017 pel Ministeri d'Hisenda i que repercuteix directament en aquest tribut que paguen anualment els propietaris d'habitatges, locals i terrenys. En canvi, en tres municipis gironins l'IBI podria baixar si només es té en compte aquesta revisió dels valors cadastrals.

En concret, el setembre de l'any passat, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar la relació de municipis als quals se'ls aplicaran nous coeficients d'actualització dels valors cadastrals i que els consistoris havien sol·licitat. En total, a Espanya l'han demanat 1.830 municipis, dels quals 1.296 veuran incrementats els valors i 534 disminuïts. En el cas de les comarques gironines, la relació publicada al setembre era de 56 ajuntaments, 53 on podria pujar i 3 on podria baixar. De fet, el 29 de desembre de 2017, el Consell de Ministres va aprovar l'actualització del cadastre i es va publicar l'endemà al BOE juntament amb les taules dels coeficients d'actualització sobre els quals s'ha d'ajustar la valoració dels ja citats béns.

Per entendre la qüestió, una actualització no significa, a priori, que l'IBI hagi de pujar o baixar. Per un costat, hi ha el que s'anomena «tipus de gravamen», que és de caràcter municipal i que cada any fixa l'Ajuntament en les ordenances fiscals. Així, si el consistori puja o baixa el gravamen repercuteix directament en el rebut de l'IBI, o també es pot congelar, com van fer molts durant la crisi.

Ara bé, encara que l'actualització cadastral no afecti el «tipus de gravamen», sí que té una incidència directa en la valoració d'un immoble, ja que aquesta és la base imposable sobra la qual s'aplica. És a dir, encara que l'ajuntament congeli el «tipus de gravamen», si amb l'actualització cadastral augmenta la valoració de l'immoble, el propietari haurà de pagar més. I això és el que pot passar amb 53 ajuntaments de la demarcació.

De fet, l'actualització suposa a vegades la revisió de valoracions que feia dècades que no s'efectuaven en un municipi, fins i tot des dels anys 80. Això vol dir que durant molt temps els immobles de molts municipis han estat valorats molt inferiorment i no actualitzat, pagant durant anys menys IBI.

Per saber els municipis que han de valorar a l'alça o a la baixa (i quina quantitat) depèn del temps que ha passat des de l'última revisió cadastral total (que s'anomena «ponència de valor general»). D'aquesta manera, els municipis que veuran incrementat la valoració dels immobles són els que van revisar a fons el cadastre abans del 2004 (i aquí hi ha 53 municipis gironins), amb un coeficient que per als anteriors al 1991 és d'1,08 i per als que van fer la revisió entre 2001 i 2003 de l'1,03.

Entre els municipis que han de revisar a a l'alça hi ha Celrà (no actualitza a fons des del 1985); Caldes de Malavella (des del 1986); Cadaqués (1986); Tortellà (1987); Quart (1987); Portbou Peralada, Portbou, Palafrugell, Llanars o Camprodon (del 1989 respectivament); Riudarenes o Llambilles ( del 1990); o bé Begur (1995), el Port de la Selva (1996), Campdevànol (1997) o Forallac (2000), per citar alguns dels 53 municipis.

Per posar un exemple de l'impacte que pot tenir en aquests casos, un immoble que estava valorat el 1985 en 100.000 euros ara passarà a 108.000 euros, segons el cadastre actualitzat. Per tant, aquest nou import serà sobre el qual s'aplicarà el tipus de gravamen de l'IBI que fixi l'Ajuntament. Per tant, si el consistori congela el gravamen, l'IBI pujarà igualment; estarà doblement gravat si l'augmenta o, si el baixa, s'hauria de veure cada cas per conèixer si l'impost podria baixar.

Pel contrari, hi ha tres municipis gironins que van actualitzar el cadastre entre el 2005 i el 2012. En aquests casos el valor dels immobles s'ha de veure reduït amb un coeficient del 0,96 per als revisats entre 2005 i 2010 i del 0,91 per als de 2012. Aquí hi ha Cassà de la Selva (actualitzat el 2011), Vilajuïga (2009) i Hostalric (2006). Per posar aquí un exemple, si el 2012 l'immoble valia 100.000 euros, ara estarà valorat en 91.000 euros. De nou, dependrà de què farà l'Ajuntament amb el seu «tipus de gravamen» per conèixer realment si la factura de l'IBI puja o baixa.

L'aprovació dels coeficients d'actualització a finals de l'any passat suposava una mesura amb repercussió immediata, ja que l'impost es merita l'1 de gener de cada any natural. El Govern va justificar en el decret la urgència precisament perquè meritava al cap de poc i davant l'absència dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, que precisament són els que solen actualitzar aquests valors.