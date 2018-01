Ryanair anuncia nova ruta per a l'estiu entre Girona i Knock (Irlanda)

La companyia aèria Ryanair ha anunciat que oferirà una nova ruta per a la temporada alta d'estiu entre Girona i Knock, a Irlanda. El vol s'operarà amb dos enllaços setmanals els dimarts i els dissabtes del juny a l'agost, com a part del calendari d'estiu de la firma per al 2018. La ruta, que es va oferir l'estiu de l'any passat, ja està disponible per a reserves al web de l'empresa.

Segons xifres de Ryanair, els seus avions transporten 129 milions de passatgers cada any, a través de més de 2.000 vols diaris des de 87 bases. Connecta més de 210 destinacions a 33 països. Té una flota de més de 400 avions tipus Boeing 737 i té en marxa una comanda de 240 més, que li han de permetre augmentar el tràfic de passatgers a 200 milions anuals l'any 2024. La plantilla de Ryanair supera les 13.000 persones.