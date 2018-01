Skateboarding: del carrer fins a convertir-se en esport d'elit a Olot

Lliscar sobre una taula amb rodes fins arribar a volar pel paisatge olotí és una emoció que amb l´arribada del bon temps és viscuda a la pista de Malatosquer pels integrants del Club Skate Olot.

El parc de Malatosquer ha estat l´escenari del desenvolupament de l´Skate Club Olot. El 2006, Olot va tenir la primera pista d´skate al costat del pavelló poliesportiu. Amb la construcció d´una pavelló nou, el 2011, la van traslladar a Malatosquer. Es tracta d´una franja de terreny que separà els marges de la Solfa de la plana on s´escampa Olot.

La nova ubicació va reunir més usuaris i va ajudar al creixement del Club Skate Olot. Cada tarda de bon temps, les instal·lacions s´omplien de joves que sobre la base de lliscar i saltar demostraven les ganes de viure.

Amb l´ús, les rampes i els giratoris es van deteriorar i el club va fer una campanya perquè l´Ajuntament els renovés la pista.

Per atendre la demanda, l´Ajuntament va incloure una partida de 20.000 € per la reparació de la pista. Segons la regidora d´Esports, Mar Roca, amb una altra partida de l´àrea, la corporació afrontarà una renovació de la pista valorada en uns 50.000 €. El període de presentació de propostes ha començat i la previsió és que abans de tres mesos comencin les obres.

Les noves instal·lacions es construiran de formigó i sobre la base de les indicacions dels practicants. Per un altre any, la idea és ampliar la pista i així cobrir la creixent demanda de practicants.

El president del club, Toni Orozco, explica que cada vegada són més els nois i noies que volen practicar l´skate i ja no com un entreteniment solitari i rebel, sinó amb la il·lusió de la competició, amb tornejos, lligues i amb lluita per les medalles.