Atraca dos joves amb una pistola i els roba un mòbil i diners

La Policia Local de Santa Coloma de Farners ha detingut un delinqüent multireincident com a autor de dos atracaments a punta de pistola amb poca estona de diferència a dos joves. Els agents locals el consideren el presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació.

Els atracaments van tenir lloc per separat a primera hora del matí d'aquest dilluns, quan faltava poca estona per les vuit. El delinqüent anava a cara descoberta, amb una gorra per evitar ser vist i va amenaçar els joves dient-los que volia el que portaven a sobre.

A cadascun en el moment del robatori violent, els va posar l'arma a l'altura de la panxa, els va dir «no em miris» i els va reclamar el botí. D'un dels joves va aconseguir emportar-se'n tant diners com un telèfon d'alta gamma i de l'altre, n'hauria aconseguit diners.

Els robatoris van produir-se quan ambdós joves -un de 19 anys i l'altre menor- es dirigien cap a la zona de la parada d'autobusos de Santa Coloma. Una àrea força concorreguda, la GIV-5512 que uneix Anglès i Santa Coloma. Ja que a la zona a banda de l'estació de busos també hi ha una escola i és una via d'entrada a la població.

Els joves van denunciar els fets i la Policia Local va fer la detenció del presumpte autor dels dos atracaments. La detenció del jove es va produir ràpidament per part la Policia Local que va sospitar d'aquest individu després de la descripció de les víctimes i del modus operandi exihibit.

És un jove molt conegut per la policia. Té 26 anys, és d'origen magrebí, viu a la població i acumula un reguitzell d'antecedents. Es tracta d'un delinqüent multireincident, que la setmana passada ja havia estat arrestat. Fins ara però no havia exhibit mai una arma de foc o almenys no consta. El detingut té 24 antecedents policials. La majoria per robatoris amb violència i intimidació.

Els agents locals el van detenir en una àrea de la carretera Vella de Girona. Pel que fa al botí que havia robat de les víctimes i l'arma -que no se sap si és simulada, de moment no s'ha trobat. El jove pròximament passarà a disposició judicial.