Un camió cisterna que transportava gas bolca a Alp i talla la via tot el dia

Un camió cisterna que transportava 7.500 quilos de gas propà va bolcar ahir al matí mentre circulava per la carretera GIV-4082 al seu pas pel municipi d'Alp, a la Cerdanya. L'accident de trànsit va tenir lloc pels volts de les onze i vuit minuts, a l'altura del quilòmetre número dos de la via.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, el vehicle presentava una petita fuita en una junta de la cisterna i això va fer activar els serveis d'emergències. Fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions de Bombers, així com efectius d'altres cossos de seguretat per tal de controlar la situació. El conductor del vehicle pesant va resultar il·lès i no es van registrar més ferits arran dels fets. L'accident va afectar la via, la qual es va haver de tallar en els dos sentits de la marxa mentre es feien les tasques per controlar la fuita i taponar-la. Per la seva banda, Protecció Civil va procedir a activar la prealerta del pla Transcat, el Pla especial d'emergències per accidents en transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya.

Després de set hores de feina, els Bombers continuaven a l'espera de l'arribada d'una altra cisterna per fer el transvasament, la qual va aparèixer al lloc a les sis de la tarda. La circulació no va quedar totalment restablerta fins que es va acabar la jornada.