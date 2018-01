Cobertura mòbil per a gairebé tothom

La Generalitat de Catalunya garantirà la continuïtat del servei de la xarxa de banda ampla rural (BAR) al territori mitjançant una solució vinculada a les xarxes mòbils 3G i 4G, informa el Departament de la Presidència. L'any 2003 es va engegar el desplegament d'una xarxa d'accés a internet mitjançant tecnologia ràdio (Wimax), anomenada xarxa de Banda Ampla Rural (BAR). El contracte per al desplegament i l'explotació de la xarxa finalitza l'octubre de 2018, motiu pel qual s'ha decidir implantar una nova infraestructura, ja que la WiMAX queda obsoleta tecnològicament.

Com que encara hi ha actius 10.000 serveis, s'ha arribat a un acord per utilitzar un nou servei anomenat Accés Fix Radio (AFR) que té les següents característiques: velocitat de fins a 20Mbps;

preus equivalents als actuals(23?/mes fins al 31 de desembre i 41,6? a partir d'aquesta data) i, així mateix, s'efectuaran progressivament 54 actuacions de millora de cobertura del servei de tecnologia 3G i 4G.



De 2G a 3G

En el marc d'aquestes actuacions,

25 centres migraran del servei 2G a 3G; s'instal·laran 9 equips reflex a nous emplaçaments i s'instal·laran a 20 emplaçaments nous equips 4G a 3,5GHz de nova generació. Aquestes actuacions permetran donar cobertura al 91% del territori, que equival al 99% de la població. Amb la tecnologia Wimax només es donava cobertura al 66% del territori (84% de la població). Segons la legislació estatal de telecomunicacions, el servei universal únicament inclou, pel que fa a la connexió a Internet, l'obligatorietat d'oferir a la ciutadania un «accés funcional» a la xarxa, però no la banda ampla.

Des de la Generalitat es considera que això «és insuficient», i que l'accés a la banda ampla hauria de formar part de l'anomenat servei universal. Davant la impossibilitat de reformar una llei de caràcter estatal, el Govern català va decidir suplir aquesta mancança a través d' un projecte finançat per la mateixa Generalitat, el projecte Banda Ampla Rural (BAR).

Inicialment, el projecte BAR es va marcar com a objectiu fer arribar l'accés a Internet de banda ampla a tots aquells nuclis de població de més de 100 habitants que no tinguessin accés al servei d'ADSL; però amb la incorporació del projecte al pla Catalunya Connecta, l'any 2006, se'n va redefinir l'abast, establint com a objectius mínims tots els nuclis de població a partir de 50 habitants i tots els polígons industrials del país.

Per aconseguir aquestes fites, el projecte BAR parteix d'un estudi inicial per simulació i de centenars d'estudis radioelèctrics posteriors que han permès detectar tant les mancances de servei com les millors solucions en cada cas, prioritzant la compartició d'infraestructures o construint-ne de noves quan això no és possible, i instal·lant prop de 400 estacions base de tecnologia Wimax. Aquesta xarxa és gestionada per l'operador Movistar.



L'alternativa via satèl·lit

Tot i que el projecte BAR ha possibilitat l'arribada de la banda ampla a la major part del nostre territori i la nostra ciutadania, encara hi ha indrets on, per la seva complicada orografia o molt baixa població, no ha estat possible arribar-hi amb la xarxa Wimax convencional. Per a tots aquests casos s'ha implementat una solució de banda ampla per satèl·lit. Així doncs, qualsevol ciutadà que no disposi de banda ampla rural o ADSL podrà accedir a la banda ampla mitjançant satèl·lit.