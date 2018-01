La Diputació de Girona s'oposa al gasoducte MidCat per l'«alt impacte» al territori

La Diputació de Girona ha aprovat una moció en contra de la construcció del MidCAT, el gasoducte d'interconnexió entre la península ibèrica i França i que creuarà les comarques gironines. El text l'ha presentat la CUP en el ple d'aquest dimarts on s'ha subratlla l'"alt impacte" que tindrà a nivell ambiental i econòmic al territori i també perquè consideren que es basa en un model energètic "centralitzat i obsolet". ERC, el PSC i IdS han donat suport a la moció mentre que el PDeCAT, que ostenta la presidència de l'ens amb 14 diputats, s'ha abstingut. El seu portaveu, Albert Piñeira ha admès que tenen "seriosos dubtes" sobre el projecte, no només per l'impacte que tindrà al territori i les "mancances importants" que hi ha hagut a nivell de reparació de les zones afectades del tram que ja s'ha fet fins a Hostalric, sinó també per temes com ara la seva "viabilitat". Malgrat tot, han optat per l'abstenció perquè entenen que és un projecte d'interès comunitari de la UE que caldrà debatre amb la Generalitat, quan hi hagi un nou executiu, i amb els representants del govern espanyol. S'han compromès a estar "molt atents a la seva evolució" i a fer-ne un "seguiment exhaustiu".