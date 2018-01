Girona ha expedit 1.835 carnets de conduir menys per la vaga a Trànsit

La crisi dels examinadors de trànsit i la DGT ha deixat les seves conseqüències a la província de Girona. Les dades provisionals de la Direcció General de Trànsit (DGT) mostren que les expedicions de permisos per portar una moto d'alta cilindrada i el de cotxe han viscut una davallada important. Aquesta caiguda es pot veure en xifres: 1.835 permisos menys expedits d'aquestes dues especialitats en un any. El 2016 se'n van tramitar fins a 7.998 de cotxe, mentre que de moto van ser 1.198. Les dades mostren que aquest any passat la davallada és destacable sobretot en les motos, on els nous carnets cauen en un 33,64%, amb 795 permisos. En els de cotxe la davallada també existeix i és de prop del 18%. En total, es van expedir a les oficines de la DGT de Girona fins a 6.566 permisos.

La davallada encara és més cruenta si l'anàlisi se centra en els mesos en els quals va transcórrer l'aturada dels examinadors de la DGT. Si de mitjana durant l'any passat se'n feien entre 600 i 700 cada mes, en els períodes de vaga els números ronden entre els 400 i 500 mensuals. En total, de juny a desembre es van arribar a fer 2.948 expedicions del carnet B, una xifra que el 2016 va arribar a ser de 4.015 permisos d'aquesta tipologia. Fa dos anys, els carnets de moto expedits van ser de 722 en aquest semestre, mentre que l'any passat la xifra va caure fins als 332.

El mes que es van fer menys expedicions, com és habitual perquè no es fan exàmens de conducció pràctics ja que es considera inhàbil, és l'agost. Durant aquest mes a Girona es van expedir 10 carnets de moto l'agost passat, xifra inferior a la de l'any anterior, amb 22.



El setembre, el pitjor mes

Per mesos, cal dir que el de setembre és el pitjor del 2017 a Girona, ja que només es van expedir 34 carnets per conduir moto d'alta cilindrada, quan en canvi l'any anterior la xifra va ser de 150.

La crisi amb els examinadors que van estar en vaga durant sis mesos també es veu reflectida en l'expedició del carnet de cotxe. El pitjor mes va ser el setembre també, amb només 407 carnets nous, quan l'any anterior gairebé la xifra havia estat del doble, amb 811. Del total de carnets expedits d'una i altra tipologia, només 132 van fer-se a nous conductors, és a dir, a gent que abans no tenia cap permís de conduir.

La crisi dels examinadors es va solucionar el desembre, almenys per ara, amb un acord. Però no un acord entre el col·lectiu i la DGT, sinó entre els partits de l'oposició al Congrés dels Diputats i els examinadors.

Des d'Asextra es va informar a mitjans de desembre del compromís que consisteix en el fet que en els pressupostos generals de l'Estat s'assumirà l'augment del complement específic, que és la principal reivindicació del col·lectiu d'examinadors i que havia enquistat tota negociació amb la DGT.

Els convocants de les aturades van consultar els examinadors en una votació en la qual més de la meitat van estar d'acord a abandonar la vaga.

La DGT, tot i la fi de les aturades, ara té feina per recol·locar tots els exàmens pràctics pendents a Girona, que oscil·len entre els 3.500 i 4.000. Aquests tests no s'han pogut fer a causa de la vaga i això ha provocat que estudiants i autoescoles es mostrin molt descontents tant amb la DGT com amb el col·lectiu d'examinadors.

A Girona una sucursal d'autoescola situada a Santa Eugènia ha acabat tancant per aquest fet.