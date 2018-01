Mainat enceta la celebració dels 120 anys del Col·legi de Metges

Josep Maria Mainat, membre de La Trinca i autor del llibre Ciència optimista, encetarà dijous els actes commemoratius del 120è aniversari del Col·legi de Metges de Girona. Serà amb una conferència col·loqui a les 7 de la tarda a l'Espai Caixa de Girona que se centrarà en la relació entre la medicina i la tecnologia.

Mainat explicarà com la medicina i la tecnologia aniran cada cop més de la mà per revolucionar l'atenció sanitària, millorant exponencialment la prevenció, la diagnosi i la cura de les malalties i, per tant, l'esperança de vida saludable. Sota el títol Medicina i tecnologia, una revolució imparable, posarà la ciència i la tecnologia a l'abast de tothom d'una manera amena, entretinguda i, sobretot, molt optimista.

Josep Maria Mainat encetarà un cicle de conferències-col·loqui sobre salut que completaran, el 8 de febrer, Valentí Fuster, cardiòleg i president de la Fundació SHE, amb una conferència sobre el foment dels hàbits saludables, i el 22 de març, Toni Massanés, director general de la Fundació Alicia, amb una intervenció sobre la introducció del coneixement científic a la cuina i els mites al voltant de l'alimentació.

Totes les ponències d'aquest cicle són gratuïtes però es recomana inscripció prèvia a través del web www.comg120anys.cat, ja que hi ha places limitades.