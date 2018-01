El PSC d'Olot reclama una depuradora per tornar l'aigua a l'Alt Fluvià

El portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix, en el darrer ple va demanar la construcció de la depuradora de l'Alt Fluvià. És un equipament que l'Administració té previst a la Vall d'en Bas.

Guix va explicar que entre la sequera i el fet que a la capçalera del riu hi ha un conducte que trasllada les aigües residuals de les Preses i la Vall d'en Bas fins a la depuradora d'Olot han fet que la llera del Fluvià a la Vall d'en Bas s'hagi convertit en poca cosa més que un camí enfonsat sota els camps i els prats.

Va assenyalar que el conducte segueix la via verda en el seu pas per la Vall d'en Bas i les Preses i travessa Olot. Guix va indicar que els fets de deixar passar el conducte per la ciutat i posar-hi la depuradora, donen autoritat a l'alcalde d'Olot per demanar celeritat en una depuradora a l'Alt Fluvià.

Guix va considerar que un depuradora mantindria l'aigua a la part alta del Fluvià. «Hi tornaria a haver capa freàtica», va dir. Va estimar que la depuradora faria que els riu tornés a tenir un hectòmetre cubic d'aigua.

Va comparar que un hectòmetre cúbic d'aigua ocuparia tot l'estadi del Futbol Club Barcelona.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar que ell mateix, amb els alcaldes de la Vall d'en Bas, les Preses i el president del Consell Comarcal han fet gestions per buscar una ubicació a la depuradora de l'Alt Fluvià.

Va assenyalar que la ubicació depèn del projecte de la variant de les Preses.