Punts foscos a la província de Girona

El mapa col·laboratiu de la cobertura mòbil a Catalunya, que elabora la Generalitat amb la col·laboració dels ciutadans, identifica diversos punts foscos, és a dir, que no tenen cobertura de telefonia mòbil, a la la província de Girona: els massissos de les Gavarres i de Cadiretes, a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, o el Parc Natural de Cap de Creus, per exemple, presenten força zones fosques, on no és possible establir connexió. El mapa, que varia en funció de la informació aportada pels usuaris, assenyala també punts negres en nuclis urbans: n'hi ha, per exemple, al centre de l'Escala; en alguns punts de Calonge, de Castell-Platja d'Aro i fins i tot a la platja d'Empuriabrava. També hi ha problemes de cobertura en municipis com Corçà o Ventalló; ara bé, és a les comarques de muntanya on hi ha més punts de color negre marcats en el mapa: a la Cerdanya, per exemple, hi ha mala cobertura en punts d'Alp, Das i Urús; al Ripollès, a Molló; també n'hi ha a Beget, a l'Alta Garrotxa. El servei també presenta deficiències a pobles fronterers com la Vajol.