Queixes a Sant Joan de les Abadesses per les relliscades a dos carrers acabats d'urbanitzar

Veïns i comerciants dels carrers Sant Pol i Berenguer Arnau han fet arribar la seva preocupació a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel resultat de les obres que s'hi van fer durant el darrer any 2017. Segons una recollida de signatures que van entregar al consistori, la seva inquietud radica en el perill de relliscades que es produeix els dies que hi ha baixes temperatures, humitats o gelades, com les que hi va haver amb la pluja gelant de desembre.

Segons consideren els signants, amb els antics panots de les voreres no existia aquest risc, que els mateixos veïns ja havien advertit en les reunions prèvies a les obres. La substitució per l'actual sòl ha provocat un problema de manca de filtració i de diverses caigudes que s'han produït en les últimes setmanes.

A més, els veïns també incideixen en les inundacions que va haver-hi en un episodi de fortes pluges, però que va produir-se abans de finalitzar-se aquesta obra, i sobre el qual es va poder intervenir. Per això l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, creu que aquest aspecte estigui «possiblement resolt».



Descens de les vendes

Per la seva part, els comerciants dels carrers Sant Pol i Berenguer Arnau d'aquesta localitat lamenten que ara mateix no hi hagi tan trànsit de persones per aquells carrers, ja que després d'un any d'obres els clients han agafat noves rutines. Un descens en les vendes dels darrers mesos constata aquest punt, que els afectats pensen que costarà de revertir i que provocarà que cada vegada més els santjoanins apostin per fer compres a grans superfícies.

L'Ajuntament de Sant Joan té previst convocar als afectats a una reunió aquesta mateixa setmana. Roqué considera positives aquestes queixes per tal que puguin cercar-se'n les solucions.