Renfe habilita un servei alternatiu d'autobusos entre Figueres i Portbou per un atropellament

Renfe ha habilitat un servei d'autobusos per cobrir el tram de la línia R-11 de Rodalies entre Figueres i Portbou, que s'ha hagut d'interrompre aquest dimarts a la tarda a causa d'un atropellament que ha tingut lloc a prop de l'estació de la capital de l'Alt Empordà. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda i els serveis d'emergència han demanat la interrupció de la circulació per fer les tasques judicials d'aixecament del cadàver. El tren era el que havia sortit de Portbou a les 16.03 h, que havia d'arribar a l'estació barcelonina de Sants a les 18.48 h. Cap a tres quarts de set de la tarda Renfe ha informat que el tren que havia sortit de Sants a les 15.16 h, amb arribada a Cerbère prevista per a les 17.57 h, ha estat autoritzat a circular pel tram afectat.

Des de Renfe s'ha informat que el servei entre Figueres i Barcelona no s'ha vist pràcticament alterat, mentre que l'afectació al tram de Figueres a Portbou també ha resultat apaivagada tan bon punt s'ha començat a deixar passar trens per la zona afectada.