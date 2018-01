S'acaba la finestreta per pagar els rebuts

Cada cop són menys els contribuents que es dirigeixen a les finestretes de les entitats financeres per pagar els rebuts dels impostos però encara són molts els que opten per aquest mecanisme. La tendència dels bancs i caixes en els últims anys ha estat dirigir els clients als caixers automàtics per fer diferents operacions que tradicionalment realitzaven a la finestreta. En alguns casos, s'ha deixat d'oferir el servei i, en d'altres, es cobra un recàrrec perquè l'empleat realitzi la gestió en persona. Un exemple seria el pagament dels impostos municipals.

Xaloc, la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, ofereix el servei de recaptació d'impostos de nombrosos ajuntaments gironins i havia comprovat, per un costat, que molts consistoris tenien problemes per oferir el pagament fraccionat dels rebuts a causa de les limitacions del redactat de l'ordenança de Xaloc i, per l'altra, aquest canvi en els serveis que ofereixen les entitats. Per això, Xaloc modificarà ara la seva ordenança general de tributs per facilitar que els ajuntaments tinguin més llibertat per regular els fraccionaments d'impostos i que, de retruc, els contribuents apostin per domiciliar els seus rebuts.

En concret, avui el ple de la Diputació preveu aprovar provisionalment la modificació de l'article 64.4 de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els ha estat delegada. El gran canvi va dirigit als consistoris, tot i que els ciutadans se'n veuran beneficiats.

Fins ara, si l'ajuntament no ho regulava en una ordenança fiscal específica de cada tribut (ja sigui l'IBI, IAE, l'IVTM, la taxa de clavegueram o escombraries...), la norma de Xaloc establia obligatòriament dos únics terminis per fraccionar un rebut, també que estigués domiciliat i que fos d'un import mínim igual o superior a 90 euros. A més, no es podien fraccionar els rebuts d'aquests tributs que tinguessin un calendari de cobrament en període voluntari per als últims 4 mesos de l'any.

Segons Xaloc, l'actual regulació era «poc flexible i no ajustada a la realitat social i econòmica de tots els municipis que han delegat la gestió i recaptació» a la Diputació. És a dir, cada cop que els municipis «necessitaven adaptar la modalitat de pagament fraccionat regulat a l'ordenança general de Xaloc ha de modificar totes i cadascuna de les ordenances fiscals municipals», ja sigui per fixar els venciments, imports... i aquesta operativa «no és gens eficient».

D'aquesta manera, Xaloc ha optat ara per modificar la seva ordenança perquè els ajuntaments ho puguin incorporar amb una regulació única a l'ordenança general municipal i no haver de modificar l'ordenança fiscal de cada tribut quan vulguin fer canvis.

Amb la modificació, especifica aquest organisme, «s'aconsegueix que l'Ajuntament tingui més llibertat en la regulació de les condicions dels fraccionaments». Així, el canvi en el text de l'ordenança especifica que es pot fraccionar segons el que estableix l'ordenança fiscal general del municipi, i elimina que sigui segons l'ordenança del tribut en concret.

En paral·lel, a banda que per fraccionar s'havia de domiciliar el rebut, l'ordenança establia que només el podia fraccionar si el tribut es cobrava en els últims 4 mesos de l'any, de manera que més ciutadans podran demanar el fraccionament de certs impostos.



Caixabank deixa d'oferir el servei

De la mateixa manera, la Diputació també ha tingut en compte els canvis en els serveis que ofereixen els bancs. En concret, recorden que des de l'1 de gener de 2018, l'entitat Caixabank -col·laboradora de Xaloc- «ha deixat de prestar el servei de cobrament per finestreta de tributs municipals en les seves oficines de la demarcació de Girona, tant els gestionats per Xaloc com per la resta d'ens locals», com ja s'ha fet a Barcelona o Tarragona. «Per tant, els contribuents que s'adrecin a aquesta entitat només podran realitzar el pagament dels seus deutes mitjançant els caixers automàtics».

Segons Xaloc, la resta d'entitats bancàries en més o menys temps, acabaran secundant aquesta decisió, «com ha passat amb altres cobraments per finestreta, en un context que forma part de l'evolució a la qual la societat actual ens projecta en l'era digital», assegura.

Per això, la Diputació creu que la domiciliació «ha d'esdevenir la principal forma de pagament» i espera que, canviant l'ordenança per facilitar que els ajuntaments tinguin llibertat per regular fraccionaments (sent obligatori domiciliar en aquests casos) en gran mesura, es fomentarà la domiciliació bancària i «augmenti el màxim nombre de contribuents que utilitzin aquest mitjà d pagament», un «objectiu estratègic per a l'organisme», afegeix.