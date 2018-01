Una teulada d'una masia de Pardines s'esfondra per un foc

Els Bombers van estar treballant la matinada del dilluns en un incendi d'una masia de Pardines. La teulada d'un annex de l'edifici principal - que actualment no està habitat - va cremar i a causa de les flames es va despendre part del teulat. Les teules van caure al cim d'una de les habitacions d'aquesta àrea de l'edifici però sense deixar ningú ferit.

L'incendi es va declarar pels volts de la una de la matinada a la masia coneguda com a Can Roca. Els Bombers s'hi van desplaçar amb cinc dotacions i aproximadament a un quart de tres de la matinada el van donar completament per apagat. Després, els efectius van estar revisant la zona, ja que la runa de les teules havia caigut a dins l'edifici.