Augmenta la preocupació entre pescadors pel decreixement de la mida del peix blau

Les barques dels pescadors de les comarques gironines han tornat a sortir del port. Després d'un mes de veda, el sector que es dedica a l'arrossegament ha agafat de nou les xarxes aquest passat dilluns, en el que va ser el primer dia feiner. Els treballadors no van gaudir de bon temps però van poder pescar una bona quantitat.

En aquesta primera jornada després de l'aturada, els preus en sardina es van situar als 32 euros la caixa, mentre que l'anxova es va quedar en un preu molt baix, per sota dels que els hauria agradat als pescadors. Segons la seva percepció inicial els preus eren molt similars als que hi havia l'any passat i tal com va explicar el director de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abat, «han de conjugar moltes peces perquè el dia surti rodó, el temps, el mercat, la pesca...».



Peixos més petits

Aquesta aturada biològica té com a objectiu afavorir la regeneració dels bancs de peix, així com poder incidir positivament en el creixement dels exemplars. Enguany aquest darrer no ha estat del tot com s'esperava, ja que els peixos que s'han pescat eren més petits del que es preveia. «Tot i que és una mida legal, és una mica justa» va assegurar Abad, que va afegir que si fossin exemplars més grans i no tan joves «també es veuria més reflectit en el preu. Els exemplars més madurs són més grans i fan una posta més gran».

Des de la direcció general de pesca s'han encarregat estudis científics per esbrinar quins podrien ser els motius pels quals el peix no acaba de créixer fins a les mides que li eren habituals fa uns anys. Durant les pròximes setmanes es mantindran unes reunions amb els pescadors per veure cap a on porta tot aquest nou escenari.

Un altre dels problemes amb què s'han trobat ha estat –com ja ha passat en diverses ocasions– l'econòmic. Els armadors segueixen sense haver cobrat les ajudes del 2016 i han hagut de passar el mes sense aquests diners.

El director de la Federació gironina va dir que ja «els han demanat la documentació per poder cobrar l'aturada de l'any passat» i sembla que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat «ho estan accelerant tant com poden». Les tripulacions són els que durant el mes de la veda poden cobrar de l'atur, però els armadors depenen exclusivament dels fons que els puguin arribar.

«Si mirem els antecedents, podem deduir que la veda d'aquest any ens arribarà l'any que ve» va relatar Abat, subratllant que s'hauria de tenir més en compte «l'esforç que fa el sector per poder cuidar els recursos naturals i les dificultats que passen alguns treballadors durant aquest temps».



Veda d'arrossegament

A les comarques gironines hi ha un total de vuit ports marítims. D'aquesta xifra n'hi ha que s'agafen sobretot a la modalitat de l'encerclament, com és el cas de l'Escala i Sant Feliu de Guíxols, d'altres opten per l'arrossegament com el Port de la Selva i Llançà, i un tercer grup que comprèn les dues: Roses, Palamós i Blanes.

El pròxim divendres 2 de febrer serà el darrer dia de pesca per a tots aquells que fan arrossegament, ja que comencen una veda d'un mes que s'acabarà a principis del mes de març. La primera vegada que es van començar a fer les vedes a la demarcació va ser fa uns sis anys i des de llavors s'han anat mantenint cada temporada a les modalitats de pesca.