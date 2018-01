Campdevànol preveu el final de les obres de l'escola per a finals d'any

L'alcalde de Campdevànol, Joan Manso (PDeCAT), ha previst el final de les obres de la nova escola per a finals de l'any actual o per a l'inici del vinent.

Manso ha donat per fetes amb plenes garanties les obres de descontaminació del subsòl. Uns mesos després de l'inici, les obres de construcció de l'escola van haver de ser aturades pel fet de trobar restes de fuel en el subsòl. Llavors es preveia que les obres duressin 14 mesos i que el centre pogués entrar en servei el curs 2016-17.

A partir de la descoberta de la contaminació, l'Ajuntament va estudiar fins a 5 terrenys alternatius i al final va optar per descontaminar els terrenys inicials.

Pel juliol del 2017, l'Ajuntament va donar per descontaminats els terrenys i van tornar pujar l'escola.

Ara, l'Ajuntament ja dóna detalls de la distribució final de l'escola. L'arquitecta municipal, Cristina Ramisa, ha explicat que «L'edifici de forma volumètrica té la forma d'una lletra u. En una part vertical hi haurà les aules d'educació infantil, a l'horitzontal les de primària i de secundària, i a l'altra part vertical el gimnàs.

També ha explicat que serà una escola que farà servir les energies sostenibles. Hi haurà una caldera de biomassa, instal·lacions de climatització i lluminàries led.



Anys de reivindicació

L'escola dels terrenys de can Ribalaigua és una demanda de dècades. Va costar esforços als ajuntaments del PSC del 2007 al 2011 i es va consolidar com una realitat en els inicis dels mandats de Joan Manso. Van poder començar-se el 2015, però va tenir lloc l'episodi de la contaminació del subsòl. Això no obstant, ara els treballs marxen sense impediments.