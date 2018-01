Els consumidors han de poder saber d'on surt el peix

Un dels temes que preocupa el sector pesquer des de ja fa un temps és la comercialització del producte i la seva traçabilitat. Tal com explica Antoni Abat, el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, «potser no ens vam cuidar al seu moment de posicionar més el nostre producte quan tocava i on tocava». Abad insisteix que és important que el consumidor sàpiga «d'on surt el peix que compra» i diu que faran una reunió per parlar-ne pròximament al febrer.