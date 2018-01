Demanen presó per a l'amo d'un bar d'Elx que va fer fora una parella gironina per lesbianes

Malauradament, i tot i estar en ple segle XXI, els casos d'homofòbia no deixen d'aflorar. L'últim, a Elx (Alacant), on un hostaler s'enfronta a un any de presó i dos d'inhabilitació per exercir qualsevol activitat laboral relacionada amb la professió per fer fora una parella de noies gironines que es trobaven al seu bar «amb actitud afectuosa», segons avançava el diari Información, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Així ho assegura el ministeri fiscal al seu escrit d'acusació contra l'home, a qui demana responsabilitat penal per un delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques.

Tal com van denunciar les víctimes després d'aquest desagradable succés, la parella es trobava al local el 21 de juliol, al voltant de les 3 de la tarda. Les dones asseguren que portaven allà diverses hores quan l'hostaler es va apropar a elles i, atenent a la seva condició sexual, els va dir que «no feu això perquè esteu molestant als altres clients», alhora que les va convidar a anar-se'n. L'«això» a què es referia l'empresari era la seva actitud afectuosa, fent-se petons. Una conducta normal en qualsevol parella.

Aquest cas és tan sols la punta de l'iceberg pel que fa a atacs i agressions, verbals i físiques, que el col·lectiu LGTBI denuncia que suporta diàriament. Unes actituds que, encara que sembli mentida, van a més a Alacant. O almenys així es desprèn d'un informe del Ministeri de l'Interior que eleva les denúncies per delictes d'odi a causa de l'orientació sexual a vuit casos el 2016. Això situa la província en el lloc número set en el rànquing estatal de delictes per orientació sexual. De fet, és la segona causa de delictes d'odi, per darrere de l'atac a persones amb discapacitat. Més alarmants són les dades de Diversitat, l'associació que lluita pels drets del col·lectiu LGTBI a Alacant. L'entitat va recollir fins a 79 casos el 2017, el doble que l'any anterior.

La disparitat de xifres amb el Ministeri es deu al fet que aquest últim «només recull les denúncies que són qualificades com a tal en la Comissaria, però no sempre es recullen així», va explicar Toño Abad, president de Diversitat i director de l'Observatori Valencià contra la LGTBfòbia. Abad va dir que el fet que cada vegada es registrin més agressions no només es deu a què s'estan donant més casos, que es donen, sinó a què també es visibilitzen més. A poc a poc es perd la por a denunciar-los i es donen a conèixer, per lluitar contra aquest problema social.



«No has fet res dolent»

Les conseqüències d'aquestes actituds van molt més enllà del fet en si mateix, ja que atempta contra l'autoestima de les víctimes i la seva integritat moral. De fet, en el cas de la parella expulsada d'un bar a Elx, una de les dones va haver de ser atesa per una crisi d'ansietat com a conseqüència del vergonyós incident. «La impotència que se sent en aquests casos és molt gran. Estàs amb la teva parella, en un lloc públic, i et criden l'atenció per una cosa tan natural com agafar-te de la mà o fer-te un petó. Penses que no has fet res dolent, que és una conducta que no recriminarien a una parella heterosexual i és molt frustrant ».

Aquest fet va tenir lloc en un establiment públic, però des de Diversitat van assegurar que les agressions i les discriminacions es donen en tots els àmbits, des de la via pública, a cercles més reduïts com en una comunitat de veïns, amb cartells i pintades homòfobes, fins a l'àmbit més privat i, fins i tot, en el laboral. «Hem tingut casos en què una persona ha demanat el permís de festa per casar-se, que recull la llei, i automàticament l'han acomiadat», va dir Abad.

I això són només els casos que transcendeixen, ja que la majoria –prop del 90%– queden en la intimitat. «Aquest és el nostre treball i també el de l'Observatori Valencià contra la LGTBIfobia, visibilitzar i animar que es denunciïn, ja que molts no ho fan per por, vergonya, o perquè no han sortit de l'armari i no volen que se sàpiga», va assenyalar Toño Abad.

Eradicar aquest tipus de conductes de la societat passa, inevitablement, per l'Educació, i les dades en aquest sentit tampoc deixen espai per a l'optimisme: la meitat dels menors d'Alacant ha presenciat una agressió homòfoba. Una conducta que asseguren patir el 80% dels adolescents del col·lectiu LGTBI, segons un estudi elaborat per Diversitat. Per tant, el col·lectiu reclama que es formi a professors de col·legis i instituts per detectar i reconduir aquestes actituds a les aules, per una societat més igualitària.