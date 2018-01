Detenen tres conductors molt beguts en dos dies a Bordils, la Jonquera i Calonge

Els Mossos d'Esquadra han arrestat tres conductors que anaven molt beguts al volant en només dos dies.

Un d'ells va provocar un accident a Bordils i els altres dos, se'ls va enxampar en controls preventius a La Jonquera i Calonge.

Les detencions han anat a càrrec dels agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona dels Mossos d'Esquadra, dels sectors de Girona, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.

El primer dels fets va passar cap a dos quarts de set de la tarda del dia 20, a la carretera C-66 al seu punt quilomètric 26, dins el terme municipal de Bordils, on un vehicle tot terreny va envair el sentit contrari i va xocar contra un turisme.

Els agents van auxiliar les víctimes de l'accident, que van haver de ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona, i van comprovar que el conductor causant del sinistre presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d'alcoholèmia, l'home va donar un resultat positiu d'0,97 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé quatre vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mil·ligrams per litre en aire expirat.

Per aquest motiu els agents van detenir el conductor, un home de 55 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Julià de Ramis, al qual també li van imputar un delicte de lesions per imprudència.

El detingut va passar el dia 21 a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Quintuplicant la taxa

El segon fet va ocórrer el dia 21, al punt quilomètric 776 de la carretera N-II, al seu pas pel terme municipal de La Jonquera, on els Mossos havien establert un control de drogues i alcohol.

Cap a la una de la matinada els agents van aturar un vehicle i van observar que el conductor presentava signes evidents d'anar sota la influència de begudes alcohòliques.

En fer la prova de l'alcohol, els agents van comprovar que l'home donava un resultat positiu de 1,27 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades per sobre del límit màxim permès.

Per aquest motiu, després d'immobilitzar el cotxe, els mossos van detenir l'home de 27 anys, de nacionalitat francesa i veí de Serdinyà (França), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle sota la influència de begudes alcohòliques.

El detingut va passar el mateix dia 21 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat.

Finalment, el tercer dels fets va succeir també el 21 de gener, al punt quilomètric 321, de la carretera C-31, al seu pas pel terme municipal de Calonge on els agents estaven fent un control de drogues i alcohol.

Cap a tres quarts de quatre de la matinada els mossos van aturar un vehicle i van veure que el conductor podria anar sota els efectes de les begudes alcohòliques.

En fer la prova d'alcohol, els agents van comprovar que l'home va donar un resultat positiu de 0.71 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Per aquest motiu, els agents van immobilitzar el vehicle i van detenir el conductor, un home de 28 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Vall-llobrega

El detingut va quedar en llibertat després de declarar en dependències policials i haurà de comparèixer al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols quan sigui requerit.