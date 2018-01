L'abstenció del PDeCAT permet aprovar el rebuig al gasoducte MidCat a la Diputació

El ple de la Diputació de Girona va aprovar ahir una moció de la CUP contra la construcció del gasoducte MidCat que ha de connectar Espanya i França passant per les comarques gironines i que actualment es troba aturat a Hostalric. El text de la proposta, que va defensar el diputat cupaire Lluc Salellas, rebutja el gasoducte pel «greu impacte» que tindrà al territori, ambiental i econòmic, a banda que suposa -en paraules del diputat de la CUP- d'un projecte basat en un «model energètic altament centralitzat», que utilitza energia de caràcter fòssil, sense apostar per les renovables en un context de canvi climàtic. La moció es va aprovar amb 13 vots a favor (CUP, ERC, PSC i IdS) i 14 abstencions del PDeCAT (a l'equip de govern) que, tot i compartir una part «significativa» de la moció, en especial els dubtes sobre l'impacte al territori, consideren que caldrà debatre-ho amb el nou govern de la Generalitat.

El MidCat, recordava el text de la moció, és un dels projectes d'infraestructures inclosos a la 3a llista de Projectes d'Interès Comunitari i afectaria directament el territori. Es tracta d'un gasoducte d'interconnexió entre la península Ibèrica i França, que va iniciar la seva tramitació el 2007 i es va paralitzar per l'Estat francès el 2010. Tot i això, el 2011 el Govern espanyol va executar el primer tram del projecte des de Martorell fins a Hostalric. Ara el gasoducte s'ha de reactivar per completar un segon tram des d'Hostalric a Figueres, i el tram transpirinenc.

Segons el projecte, publicat el 2008, els municipis afectats en el tram Hostalric–Figueres serien Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. «La majoria d'aquests municipis s'ubiquen en entorns d'alt valor agrícola, ecològic i paisatgístic, sovint protegits», va recordar ahir la CUP. A més, Salellas també va criticar que el projecte, que prendrà el gas del nord d'Àfrica on la població nativa no en rebrà cap benefici, suposa també un model energètic «altament centralitzat» i no aposta per al lloc on es necessita l'energia. També ho va vincular a una energia de caràcter fòssil i pel citat impacte per al territori, paisatgístic, agrícola i ramader, va reblar.

Per la seva part, ERC i IdS van compartir l'exposició del text i preocupacions i el PSC hi va afegir que manca transparència i informació. Des del PDeCAT, el portaveu, Albert Piñeira, va dir que compartien una «part significativa» de la moció, en especial sobre totes les vinculades a l'impacte per al territori. Alhora, va recordar les greus mancances per reparar zones ja afectades i que «fins a Hostalric no ha estat exemplar» i també va posar-ne en dubte la viabilitat. Amb tot, va afegir que la UE l'ha considerat d'interès comunitari i que caldrà parlar-ho amb el nou govern català. La moció, basat en el text de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), ja s'havia aprovat a l'Ajuntament de Girona i al Consell de la Selva.



Crítiques a algunes subvencions

En l'apartat de precs i preguntes, Salellas va protagonitzar una petita pica-baralla amb el president Pere Vila sobre ajuts atorgats a entitats privades. Salellas, va acusar Vila de «beneficiar» entitats privades en detriment dels municipis que reben molt menys pels mateixos conceptes, com en fires, on a cada ajuntament els donen uns 12.000 euros, va afegir el cupaire posant d'exemple els 80.000 euros per al Fòrum Gastronòmic (que representa, segons el diputat, un 32% del cost total). També va criticar els 69.000 a l'Associació Espanyola de Directius pel «Reinventa't» (45% del cost). El president va lamentar el to «vehement i sorprenent» del cupaire i li va etzibar que «són subvencions previstes al pressupost» aprovat i que «ja coneix», i li va retreure que li havia preguntat en tres ocasions anteriors i que se'n parla cada any.