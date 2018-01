L'ocupació als hotels gironins cau un 12,4% des de l'1-O

L'últim trimestre de 2017, és a dir des de la celebració del referèndum de l'1-O, els hotels gironins han perdut un 12,4% de pernoctacions respecte del període octubre-desembre de 2016. En total, es tracta de 200.000 pernoctacions menys que en el mateix període de l'any anterior. Els sociòlegs i politòlegs hauran d'explicar si alguna cosa hi ha tingut a veure la consulta independentista i el subsegüent clima de tensió política, però mentrestant el que està clar és que el descens en el darrer trimestre de l'any ha sigut molt superior al descens del global de l'any, que ha sigut únicament del 2,7%. I encara tenint en compte que en percentatge global hi ha inclosos els tres darrers mesos.

Segons les dades difoses ahir per l'INE, entre octubre i desembre, els hotels gironins van arribar a 1.407.740 pernoctacions, un 12,4% menys que en l'any anterior, quan van assolir-ne 1.607.084. El descens s'ha produït tant entre clients estrangers (-13%) com nacionals (-11,6%). D'aquestes, quasi 200.000 pernoctacions menys, unes 89.000, es van perdre a l'octubre, el mateix mes del referèndum. El desembre, tot i que el descens va ser menor en termes absoluts (62.500 pernoctacions menys), en termes percentuals va ser del 21,1%.

En el total de l'any 2017, els hotels de les comarques de Girona van obtenir 12.077.307 pernoctacions, un 2,7% menys que en 2016. Un descens que ha tingut com a principal responsable el turisme nacional (entenent com a tal, tant el de Catalunya com el de la resta d'Espanya), que ha baixat un 6,7%. L'estranger, en canvi, s'ha mantingut pràcticament en les mateixes xifres que el 2016, amb un imperceptible descens del 0,6%.



Espanya creix un 4,7%

Les dades negatives dels hotels gironins contrasten amb l'increment del total de Catalunya, que el 2017 ha augmentat un 2,7% les pernoctacions. I més encara amb el global espanyol, que ha obtingut un creixement del 4,7%.

Les pernoctacions en establiments hotelers de Catalunya el 2017 van sumar 57.062.886 nits contractades, cosa que va suposar 1,5 milions més que les registrades el 2016, amb un increment percentual del 2,72%, sempre segons les dades publicades ahir per l'institut d'estadística espanyol. Aquest increment es dona tot i les caigudes registrades en els tres últims mesos de l'any en el conjunt de Catalunya i en especial a la ciutat de Barcelona.

Així, només el mes de desembre, el nombre de pernoctacions en establiments hotelers de Catalunya ha caigut el 10,71%, després d'un descens del 4,82% i del 14,47% de les nits contractades per turistes residents a l'Estat espanyol i estrangers, respectivament.

La ciutat de Barcelona va tornar a registrar una caiguda del nombre de pernoctacions en el mes de desembre, aquest cop de l'11,95% en relació amb el desembre de l'any passat. En el mes d'octubre la caiguda de les pernoctacions en establiments hotelers a la capital catalana va ser del 6,8% i al novembre del 10%.

En el conjunt de Catalunya, la caiguda de les nits contractades en hotels al desembre va ser del 10,71%, després d'un mes d'octubre i novembre amb descensos del 2,7% i del 6%, respectivament.

Tot i aquest mal comportament en els tres últims mesos de l'any, coincidint amb la celebració del referèndum de l'1-O, en el conjunt de l'any les pernoctacions en hotels a Catalunya s'han incrementat en el 2017 en un 2,72%. En aquest resultat han influït el nombre de nits contractades per clients estrangers, que pugen el 4,23% i la caiguda de pernoctacions del 0,8% per part d'usuaris residents a l'Estat espanyol.

En el conjunt de l'Estat espanyol, el nombre de pernoctacions en hotels va augmentar l'1% al desembre en relació amb el mateix mes de l'any passat, i en el conjunt del 2017 les nits contractades van ser un 2,7% superiors a les del 2016. En aquest comportament van influir les nits contractades per residents estrangers, que van pujar el 3,7%, mentre que les pernoctacions de residents espanyols es van incrementar un lleuger 0,7%.

En relació amb el nombre de clients que van passar per la recepció d'un hotel a Catalunya, l'INE assegura que la suma total d'usuaris en el 2017 va ser de 19.748.837 clients, 654.457 clients més que el 2016, el 3,43% més. Els clients espanyols que van entrar en hotels catalans el 2017 van sumar 7.455.160 persones, el 0,21% més que el 2016. Els usuaris estrangers que van passar per la recepció d'hotels a Catalunya el 2017 es va situar en 12.293.677 persones, 638.466 clients més que el 2016, el 5,48% més.

El desembre del 2017 també ha estat el tercer mes en negatiu per part dels hotels de Catalunya. El nombre de viatgers al desembre es va situar en 968.581 persones, amb una caiguda del 4,23% en relació amb el desembre de l'any passat. Els viatgers espanyols van sumar 466.422 persones, el -2,03% menys, i els clients estrangers van sumar 502.159 persones, el 6,19% menys.