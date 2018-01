La Molina celebra els 75 anys amb una exposició a l'Espai Provença

L'estacó de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) celebra 75 anys i inaugurarà l'exposició La Molina: 75 anys estimant-te amb un acte que tindrà lloc el pròxim 30 de gener a l'Espai Provença. L'exposició, que es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de març, commemora els 75 anys del primer teleesquí comercial de la Península i és un recorregut pels 75 anys d'història de l'estació capdavantera i referent de l'esquí i els esports de neu a Catalunya. Aquesta exposició forma part del conjunt d'activitats amb motiu dels 75 anys de La Molina que es donaran a conèixer durant la presentació. A la inauguració també es presentarà el vídeo oficial dels 75 anys. Precisament, també l'estació d'esquí de Masella escalfa motors per a la celebració del seu 50è aniversari. Els responsables han fet públic el programa d'actes per a la jornada de festa del dissabte 3 de febrer, l'acció central de la qual serà una baixada de torxes. També hi haurà sessió de música i un piromusical tancant amb la jornada habitual d'esquí nocturn.