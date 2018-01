Prop de 15.140 gironins, a l'espera d'una operació, un 3,4% més que fa un any

Prop de 15.140 gironins estan en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica, un 3,4% més que fa un any. Segons les dades fetes públiques ahir pel Servei Català de la Salut (CatSalut), a 31 de desembre de 2017 hi havia 15.137 pacients de la regió sanitària de Girona pendent d'entrar al quiròfan, 502 persones més que a finals del 2016, quan eren 14.635.

L'increment de la llista d'espera s'ha produït malgrat que a la regió sanitària de Girona es va realitzar durant l'any passat un 3,8% més d'activitat quirúrgica que el 2016. Així, durant el 2017 es van fer 34.453 operacions, quan l'any anterior se'n van fer 33.171, és a dir, que s'han operat 1.282 gironins més. Segons les dades del CatSalut, el temps que han hagut d'esperar els pacients per ser operats a Girona ha estat de 121 dies.

L'increment de les operacions, però, no ha pogut eixugar la llista perquè el volum de pacients que han de passar per quiròfan ha continuat augmentant. A les comarques gironines el 2017 hi va haver 40.333 persones a les quals els van indicar alguna intervenció quirúrgica, un 3,13% més que l'any anterior.

Els criteris establerts pel Departament de Salut divideixen els procediments quirúrgics en quatre grans grups, segons el tipus d'intervenció i el temps d'espera màxim, per prioritzar la cirurgia cardíaca (amb un temps d'espera màxim de tres mesos) i de càncer (45 dies per a una vintena de procediments oncològics i 60 per a tumors de bufeta i pròstata).

En el cas de les intervencions de cor, l'hospital Josep Trueta de Girona va tancar l'any amb dinou pacients esperant, dos més que fa un any, però que no sobrepassen el temps d'espera garantit. Els tres usuaris que esperen una cirurgia coronària oberta ho fan de mitjana 23 dies, mentre que els que requereixen una intervenció de cirurgia valvular -la majoria-, ho faran 37. El centre de referència de les comarques gironines ha operat 120 pacients en dotze mesos.

Pel que fa a la cirurgia oncològica, la llista d'espera s'ha reduït en el darrer any, passant de 140 a 130 persones, un 7,14% menys. La cua més llarga és per als tumors de bufeta, amb 50 persones esperant, de mitjana, 22 dies.

Pel que fa als altres tres procediments amb un temps d'espera garantit, que són les operacions de cataractes, pròtesis de maluc i genoll, la llista s'ha escurçat un 10,43%. Aquest grup d'intervencions que no hauria de superar el mig any d'espera ha passat de les 3.259 persones que esperaven a finals del 2016 a les 2.919 que ho fan actualment, 340 menys.

La baixada, destaquen des del Departament de Salut, ha estat principalment en les intervencions quirúrgiques de pròtesis. Així, pel que fa a les pròtesis de maluc, a desembre de 2017 hi havia 231 pacients en llista d'espera que suposen un 17,8% menys que el mateix període de l'any anterior. I respecte a les pròtesis de genoll, hi ha 749 pacients en llista d'espera, que representen un 38% menys de pacients que el desembre del 2016

Amb tot, el gruix de la llista d'espera a Girona correspon a intervencions en què el termini no és garantit, sinó de referència i que es prioritzen segons el criteri clínic. Aquest grup, que va dels cateterismes cardíacs i artroscòpies a les varius o circumcisions, té més de 12.000 pacients en espera, 843 més que fa un any (un 7,47% més).

Entre els procediments que acumulen més pacients pendents hi ha les artroscòpies, amb 785 persones esperant de mitjana 146 dies; les escissions de lesió cutània, amb 608 usuaris en espera, de mitjana, 118 dies; i les herniorràfies inguinals o femorals, amb 576 persones, que esperen uns 126 dies.

Precisament aquestes darreres, juntament amb nou intervencions més, formen part de la llista de deu procediments quirúrgics prioritaris inclosos dins el pla de xoc impulsat per Salut per drenar la llista d'aquells procediments que registren més volum de pacients o més temps d'espera.

És el cas de les pròtesis de genoll, que han sumat 1.464 intervencions en el darrer any; la cirurgia maxil·lofacial, que amb quatre pacients a la cua té un temps d'espera de 302 dies o les intervencions per tractar l'obesitat mòrbida, amb una demora superior a l'any, ja que en el cas de la regió sanitària de Girona comptabilitzen 378 dies d'espera.

En el conjunt de Catalunya, si bé l'activitat quirúrgica global ha augmentat un 6,5% respecte al 2016, en el cas dels deu procediments prioritzats l'increment ha estat gairebé el doble, un 12,7%.

En global, el desembre de 2017 hi havia 163.809 pacients en llista d'espera a Catalunya, mentre que un any abans hi havia 164.828.

El temps mitjà d'espera dels pacients en llista d'espera és de 144 dies, mentre que l'any 2016 se situava en 170, el que suposa una disminució del 15,3%, segons les dades de Salut.



Més proves diagnòstiques

Pel que fa a la llista d'espera de proves diagnòstiques, el 2017 s'han realitzat 64.712 proves als centres de Girona, un 16% més que l'any passat, amb un temps mitjà d'espera de 43 dies. Actualment hi ha 8.493 pacients esperant un procediment diagnòstic, indica Salut.

Respecte a la llista d'espera de primeres visites a l'especialista, el 2017 s'han realitzat 237.962 consultes, una xifra molt similar el 2016, amb un temps mitjà d'espera de 62 dies. Actualment hi ha 51.182 pacients en llista d'espera pendent d'una primera visita, un 7% menys que l'any anterior.