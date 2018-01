Els advocats donen suport als lletrats en situació d'amenaça o inseguretat

Els dos col·legis d'advocats de la província, el de Girona i el de Figueres, es van sumar ahir a la commemoració del Dia de l'Advocat Amenaçat, que se celebra anualment el 24 de gener i que serveix per visibilitzar la situació d'inseguretat, assassinats, desaparicions, persecucions o amenaces que viuen molts advocats i advocades en l'exercici de la seva professió en un país concret i donar suport a la seva causa.

Des de l'any 2009, en un esforç per lluitar contra aquesta situació, diferents organitzacions d'advocats i advocades en l'àmbit mundial, impulsen la jornada, que a l'Estat Espanyol se celebra el dia 24 de gener en commemoració de l'aniversari de la matança dels advocats laboralistes d'Atocha, que va tenir lloc l'any 1977.

El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, va explicar ahir que un dels principals reptes del seu mandat - després d'haver agafat el relleu fa uns mesos al degà gironí Carles McCragh - és, precisament, la defensa dels drets dels advocats.

«Hem d'actuar com a garants del dret de defensa» va dir Naveira, per afegir que «defensant que els advocats puguin fer bé la seva feina, estem defensant que el ciutadà tingui un judici just» i que «aquest cas concret és una manifestació clara d'aquesta necessitat, ates que l'objectiu que es pretén amb les persecucions i amenaces als advocats és la indefensió dels seus clients».



La situació a Egipte

Aquest any el focus de la jornada es va centrar en la situació a Egipte on, com denuncien diferents organitzacions internacionals de defensa de drets humans, tant advocats i advocades com periodistes, activistes per la defensa dels drets humans i activistes polítics pateixen constant intimidació i assetjament. L'Advocacia Catalana sosté que les autoritats haurien d'aplicar els Principis bàsics sobre el paper dels Advocats, adoptats pel 8è Congrés de l'ONU sobre la Prevenció del Delicte i el Tractament del Delinqüent.