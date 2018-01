Arriba a les farmàcies la primera prova per a l'autodiagnòstic del VIH

Els ciutadans ja poden adquirir a les farmàcies espanyoles les primera proves per a l'autodiagnòstic de VIH, sense necessitat de prescripció mèdica i amb un preu de 25,50 euros. L'objectiu, segons el Ministeri de Sanitat, és millorar el diagnòstic precoç del virus ja que actualment un 18% d'afectats no ho sap.

La prova es pot comercialitzar en farmàcies després que el passat 29 de desembre el Consell de Ministres aprovés, a proposta de la titular de Sanitat, Dolors Montserrat, un Reial Decret que modifica la legislació de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, per que aquests test es pugui dispensar sense recepta mèdica i es pugui fer publicitat sobre el seu ús.

De moment l'única companyia que els comercialitza a Espanya és Mylan, sota el nom d'Autotest VIH, i té una sensibilitat del 99,5%, el que mesura les probabilitats que un subjecte infectat pel VIH tingui un resultat positiu . La probabilitat que una persona no infectada doni negatiu és encara més gran, del 99,9%, aclareix el Ministeri.

La mateixa persona que es realitza la prova recull la mostra de sang o saliva i interpreta el resultat del test, que sol aparèixer en menys de 20 minuts, sense necessitat d'enviar la prova a cap laboratori per obtenir el resultat.

No obstant això, el Ministeri de Sanitat adverteix que hi ha un període anomenat «finestra», entre la infecció i l'aparició d'anticossos detectables, durant el qual la prova pot donar un resultat negatiu tot i que la persona s'hagi infectat del virus.