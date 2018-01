Ateses 342 persones pel servei d'Emergències Psicològiques el 2017

El Servei d'Emergències Psicològiques de Dipsalut va intervenir en una cinquantena d'esdeveniments d'alt potencial traumàtic durant el 2017 i van donar suport psicològic a un total de 342 persones que havien estat víctimes d'accidents, agressions sexuals, suïcidis, robatoris i altres delictes amb violència, morts sobtades d'infants i altres situacions traumàtiques.

Entre els atesos, hi havia testimonis i afectats de l'atemptat de Barcelona i una trentena de persones que van patir de manera molt directa els fets ocorreguts l'1 d'octubre.

La intervenció psicològica es realitza amb la màxima immediatesa possible i, habitualment, en el mateix lloc on han succeït els fets. S'intervé tant amb les víctimes directes dels esdeveniments com amb els familiars o altres afectats. L'atenció psicològica també s'ofereix als professionals que treballen en emergències i que puguin necessitar-ho.

L'equip de psicòlegs de l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona s'encarrega, entre d'altres tasques, de comunicar de manera adequada les males notícies que sovint cal donar.

També procura minimitzar els danys que el trauma pot causar sobre les víctimes i prepara les persones per afrontar el dolorós procés que gairebé sempre els espera.

A banda d'aquesta primera atenció en el lloc de l'emergència, es dóna continuïtat al tractament per als usuaris que així ho necessitin, a través d'un mecanisme de derivació urgent a la Xarxa de Salut Pública.

El coordinador del Servei, Jordi Frau, explica que «l'objectiu principal en la majoria de les intervencions és ajudar els afectats a reprendre al més aviat possible el control sobre les seves vides i evitar que desenvolupin patologies posttraumàtiques».



Alt potencial traumàtic

El Servei d'Emergències Psicològiques acostuma a prestar-se en situacions d'alt potencial traumàtic com ara morts d'infants i adolescents, accidents amb víctimes mortals, agressions sexuals, morts violentes o desastres amb damnificats.

El poden activar (les 24 hores i els 365 dies de l'any) alcaldes i alcaldesses dels municipis gironins o els regidors en qui deleguin, els comandaments de les policies locals, els caps dels equips de protecció civil, els responsables dels serveis socials i els dels diferents cossos d'emergències de la Generalitat de Catalunya. Ho fan trucant a un número d'ús restringit.

L'equip de psicòlegs de Dipsalut està coordinat amb els altres ens que ofereixen serveis similars per evitar que es produeixin possibles duplicitats.