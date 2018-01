El Comitè pel Tren Groc convoca una assemblea per presentar el seu pla d'acció

El Comitè d'Usuaris del Tren Groc no vol esperar que passi el temps i les promeses de modernització de la línia fetes per l'Estat tornin a quedar en un calaix. Aquesta entitat que lluita per la supervivència i renovació del popular Canari ha decidit tornar a mobilitzar-se i ha convocat una assemblea general per al pròxim dissabte 10 de febrer a l'ajuntament de Sant Pere dels Forcats. La trobada ha de suposar l'obertura d'una nova etapa en la negociació amb les administracions amb la presentació d'un pla d'acció pel futur més immediat.

El comitè lamenta que mentre no es porten a terme les reformes per a la modernització, la companyia francesa SNCF «manipula, suprimeix circulacions, no té en compte les necessitats sobre correspondències i horaris i manté la dinàmica de tractar la línia com un rodalia del qual pot treure conductors i desacreditar-la fins a crear la desafectació de la població respecte del seu tren».