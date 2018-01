Els gironins esperen entre 63 i 125 dies per anar a l'especialista

Gairebé 51.200 gironins estan en llista d'espera per a una primera visita a les consultes externes i, segons l'especialitat, hauran d'esperar, de mitjana, entre 63 i 125 dies. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), al desembre del 2017 hi havia 51.182 pacients de la demarcació esperant per accedir a l'especialista, un 7,53% menys que un any enrere, quan eren 55.350. Durant el 2017 es van fer 237.962 visites a l'especialista, una xifra molt similar al 2016, i el temps mitjà d'espera va ser de 62 dies.

El Departament de Salut estableix per a l'atenció especialitzada un termini de referència de 90 dies (30 si la prioritat és preferent) per a una dotzena d'especialitats, però el cert és que, depenent del tipus d'especialista i del centre, hi ha grans diferències: dels 23 dies que fan esperar els uròlegs a Blanes als 199 dies d'espera d'un oftalmòleg a Figueres

L'Oftalmologia és, de fet, l'especialitat que acumula més demora als hospitals gironins, amb 125 dies de mitjana. Tot i haver fet 31.196 primeres visites l'any passat, encara hi ha 9.044 pacients a la llista. Els que esperaran més seran els usuaris de l'hospital de Figueres, seguits dels del Santa Caterina de Salt, amb 144; mentre que els de Palamós i Campdevànol, amb 32 i 43 dies, seran els que esperaran menys.

La llista d'espera per veure el traumatòleg també supera la referència de Salut, amb 95 dies de mitjana. Hi ha 7.719 pacients pendents de visita a la demarcació: l'espera més llarga, amb 144 dies, és al Santa Caterina, i a continuació a Figueres, amb 119; mentre en hospitals com Campdevànol, Olot o el Trueta, l'espera és de 33, 35 i 41 dies, respectivament.

L'Al·lergologia, amb 497 pacients pendents i un temps d'espera de 63 dies és l'especialitat amb menys cua. Els dos centres que tracten al·lèrgies, el Trueta i el Santa Caterina, fan esperar 56 dies en el cas de Girona i 69, Salt.

Durant l'any passat, als hospitals catalans es van realitzar més de 2,2 milions de primeres visites, un 5,9% més que el 2016, el que va permetre reduir els pacients i l'espera en totes les especialitats. Respecte finals de 2016, es va comptabilitzar un 20,7% menys de pacients pendents, 421.841. El temps mitjà d'espera global per primera visita se situa en 114 dies, 38 dies menys que el 2016. Es redueix en més de 75.000 (un 38%) el nombre de pacients que esperen més de 90 dies per ser visitats.

Destaca el descens de Traumatologia (10.512 pacients menys) i Oftalmologia (14.922 pacients). Aquestes especialitats, que són les que tenen una major llista d'espera, redueixen el temps d'espera per primera visita en 37 dies i 53 dies, respectivament.