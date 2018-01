Jordi Rimbau dirigirà el servei de Neurocirugia de l'hospital Josep Trueta

El doctor Jordi Rimabu és el nou cap de Neurocirugia de l'hospital Josep Trueta de Girona, un servei de referència a la regió sanitària des del passat 15 de gener. Rimbau compatibilitzarà aquest càrrec amb el que ja ocupa des de fa cinc anys en la mateixa unitat del l'hospital Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès). El doctor substitueix Secundino Martín que ha estat al capdavant del servei a l'hospital Trueta en els últims disset anys, i que va abandonar el passat mes d'octubre. D'aquesta manera el centre gironí cobreix una plaça d'un servei de referència. Rimbau desenvoluparà les funcions de cap del servei de Neurocirugia dels dos hospitals de manera independent.

El doctor Jordi Rimbau és especialista en neurocirurgia per l'hospital de Bellvitge i és graduat a l'European Association of Neurosurgical Societies (EANS). També ha estat ponent a diversos actes científics de la Societat Espanyola de Neurocirugia (SENEC) i de la Societat Espanyola de Neurorraquis. Es líder en diverses línies d'instrumentació de la columna i la seva activitat se centra en el camp de l'oncologia i la cirurgia espinal complexa. És expresident de la Societat Catalana de Neurocirugia i coordina estudis clínics internacionals del Servei de Neurocirurgia de Can Ruti.