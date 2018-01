Més víctimes de violència masclista i menys detinguts

Les dades de violència masclista a tancament de 2017 mostren que hi ha un increment de les denúncies i les víctimes d'aquesta xacra social durant l'any 2017. Malgrat aquestes dades, el nombre de detencions per aquests fets baixa un 2,5%. Aquesta tendència es veu clarament en la violència de gènere en l'àmbit de la parella. En aquest cas, si es comparen les xifres de 2016 i 2017, les denúncies van pujar en un 3,13%, i van passar de 1.504 a 1.551. Les víctimes ateses també han anat a l'alça i els Grups d'Atenció a la Víctima de la policia van tractar l'any passat fins a 1.525 dones maltractades. Això representa un 1,8% més que el 2016, quan en van ser 1.498.

Un altre aspecte destacable de les dades fetes públiques aquesta setmana pel Departament d'Interior són els trencaments de condemna. Aquí l'increment d'aquest tipus de det penal és molt important, ja que puja un 31,76% en només un any; passen de 148 casos el 2016 a 195 durant l'any passat.

Cal dir que aquest indicador fa referència, per exemple, a trencament d'ordres d'allunyament de la víctima per part del maltractador condemnat. Unes mesures judicials que segons mostren les dades alguns condemnats se salten.

El que també segueix pujant és el coneixement de fets per part de la policia que estan relacionats amb la violència de gènere. En l'àmbit de la parella s'han incrementat un 0,36%, ja que durant el 2017 va haver-hi quatre fets més. Els experts conicideixen que la violència envers les dones per part de maltractadors és un tema que malgrat ésser latent a la societat segueix en part encara ocult.

I per aquest motiu, des d'entitats, serveis socials, serveis d'atenció a les dones es demana exterioritzar el problema i, sobretot, acabar denunciant per tal que el suposat maltractador pugui ésser jutjat pels fets que solen ocórrer en l'àmbit de la intimitat.



Un 2,5% menys d'arrestats

Quant als detinguts per delictes relacionats amb la violència masclista, cal destacar que han anat a la baixa en un any, i han passat de 582 a 567 en un any.

La violència domèstica l'any passat no es va cobrar cap vida a la província de Girona. Ni tampoc els dos anteriors. El cas més recent va ser a Sant Pere Pescador el 17 de novembre del 2014, quan Musa Baldeh, de 55 anys, va acabar amb la vida de la seva parella. Els darrers tres anys la xifra s'ha col·locat en zero víctimes mortals.



Menys fets a l'entorn familiar

L'altre àmbit on es dona la violència masclista és el de la família. Aquí es tracta de la violència exercida contra una dona perpetrada per membres -homes- de la mateixa família i que no és en l'àmbit de la parella.

Aquí les xifres totes van a la baixa. I en aquest punt es pot parlar sobretot de violència exercida pels fills caps a les mares, en moltes ocasions, per problemes de drogues o falta de diners.

El que queda clar és que hi ha una davallada considerable en les víctimes ateses, d'un 7,4%, passant de 311 a 288 en un any. I també cauen les denúncies, de 265 demandes a 250 el 2017. Les detencions també pateixen un decreixement, en aquest cas del 15,84%. Durant el 2017, 85 homes van acabar arrestats per maltracament en l'àmbit familiar mentre que l'any anterior n'hi havia hagut 101.



Trencament de condemna

L'altre aspecte que també pateix una reculada són el nombre de casos de trencaments de condemna, que passen de 25 a 20 en un any. I també decreixen els fets sense trencament de condemna, que passen de 239 a 235 en un any.