Només amb el mòbil es podrà viatjar l'any vinent des d'Olot per tot Catalunya, en integració tarifària

El mòbil serà l'únic instrument necessari per viatjar per Catalunya des d'Olot i la resta de localitats de la Garrotxa en integració tarifària amb la resta de Catalunya. La modalitat de pagament arribarà a la tardor del 2019. És a dir, a partir de la data, amb sortida a l'estació d'autobusos d'Olot, es podrà viatjar amb autobús, tren, tramvia o metro per tot Catalunya amb una sola targeta o amb mòbil i amb una sola tarifa per a tots els ciutadans de Catalunya.

Ho va explicar el regidor, Josep Berga (PDeCAT), en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olot. Berga va informar sobre la informació tarifària en el transport públic com a conseqüència d'una pregunta del regidor Xavier Garcia (Olot en Comú).

Garcia va exposar que anar a Barcelona des d'Olot per la C-37 pels túnels de Bracons val 7 ?. En comparació anar a Barcelona des de Camprodon val 5,20 ?.

En consideració del fet que Camprodon està més allunyat de Barcelona que Olot, Garcia va demanar que l'Ajuntament tingués en compte la possibilitat de corregir la diferència.

Berga va respondre que la solució serà la incorporació d'Olot i de la Garrotxa a la integració tarifària amb la resta de localitats catalanes.

Va explicar que quan entri en vigor la integració tarifària un olotí podrà viatjar fins a Tortosa i en el trajecte canviar sis vegades d'autobús sobre la base d'un programa instal·lat en el mòbil. El programa estarà en integració tarifària amb la resta de Catalunya.

Va assenyalar que va obtenir la data de la integració tarifària de la Garrotxa en una visita que en companyia del president i del gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa va fer al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la tardor passada.

La Garrotxa reclama l'entrada a la integració tarifària des del 2010. La crisi econòmica va deixar en suspensió l'entrada. El fet va fer que el 2015 el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa aprovés una moció per entrar-hi.

Vuit anys després de l'inici dels tràmits, la comarca continua fora de la integració tarifària. En canvi, el Ripollès forma part del sistema que regeix el sistema tarifari integrat del transport metropolità de Barcelona des del 2015.

En el ple, Berga va atribuir el retard a l'elevat cost de les aplicacions informàtiques que han de permetre viatjar amb el mòbil.



La T-Mobilitat

La Generalitat preveu per al 2019 introduir la T-Mobilitat. Aquest sistema es basa en la tecnologia sense contacte inserida en un xip que es podrà implantar a la targeta de transport i en altres suports com ara rellotges, polseres, roba i en telèfons mòbils.