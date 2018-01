Noves armilles identificatives per als voluntaris de l'hospital de Palamós

L'Associació Front al Mar ha lliurat les 40 armilles identificatives per al servei de voluntariat de l'Hospital de Palamós. Amb aquesta peça de roba s'identificarà visualment amb més facilitat la trentena de voluntaris i voluntàries que treballen setmanalment a l'hospital. La confecció de les armilles ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica de l'associació palamosina Front al Mar, que el 2016 ja va participar activament en l'equipament de l'Espai Rialles, un nou espai que coordina el servei de voluntariat.

A l'acte de lliurament, celebrat dilluns, hi van ser presents Sandra Medina, coordinadora del servei de voluntariat de l'hospital; Xavier Arrebola, adjunt d'infermeria de SSIBE i Agustí Salvador, president i Frederic Salichs, tresorer de l'Associació Front al Mar.

La tasca del voluntariat a l'Hospital de Palamós és cabdal en l'acompanyament emocional del pacient, però també ofereix altres serveis com les receptes de lectura, l'Espai Rialles o l'acompanyament dels pacient per a proves externes a Girona o Barcelona o l'acompanyament en àpats.

A més, el voluntariat també realitza manualitats per a dates assenyalades com Sant Jordi o Nadal i les ofereixen tant al personal com al pacient hospitalitzat.