Olot inicia tràmits per fer una residència d'estudiants

L'Ajuntament d'Olot cerca la manera de fer una residència d'estudiants al nucli antic de la ciutat.

En el darrer ple, l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va anunciar que l'Ajuntament manté converses amb el sector privat per tal de posar en servei una residència d'estudiants al nucli antic.

Ahir, a Ràdio Olot, Corominas va concretar que en les darreres setmanes ha visitat les residències universitàries de Vic. Va visitar una residència que és del Bisbat de Vic i una altra vinculada a la Universitat de Vic.

El darrer interès sobre la necessitat d'una residència per a estudiants al nucli antic d'Olot deriva d'una moció presentada pel PSC en el darrer ple. Els socialistes van demanar la reobertura de la residència de la Torre Malagrida.

La residència d'estudiants de la Torre Malagrida va ser tancada a l'octubre del 2011. En el moment de tancar-la tenia 3 residents. Això no obstant, en el millor moment n'havia tingut 30.

La resposta del regidor Josep Berga (PDeCAT-DC) va ser que la Torre Malagrida fa una bona funció d'alberg de joves i que l'Ajuntament no la considera com una opció de residència d'estudiants.

Va assenyalar que les opcions actuals d'acollida d'estudiants, ajuts en el lloguer i places d'hotel subvencionades no han donat el resultat esperat.

El problema dels ajuts en el lloguer de pisos ha estat que no hi ha hagut prou propietaris que s'hi hagin interessat. Pel que fa a les places d'hotel, el preu resulta massa costós per als estudiants.

Així doncs, Berga va assenyalar una residència d'estudiants com a solució. La idea, segons ell, és posar-la al Barri Vell.

Els motius de la ubicació són el fet que l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot està a la plaça del Carme, dins del Barri Vell, i la necessitat de posar actius de dinamització a la zona.