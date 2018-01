Els pacients catalans registren cada any unes 10.000 infeccions durant l'ingrés hospitalari

El Departament de Salut ha posat en marxa un programa per reduir les infeccions quirúrgiques als hospitals, és a dir, aquelles adquirides durant l'estada del pacient en un centre sanitari i que en gran part estan provocades per bacteris resistents als antibiòtics. A Catalunya cada any es produeixen uns 10.000 casos que afecten un 7% dels pacients ingressats, dels que un 30% corresponen a infeccions quirúrgiques.

Es calcula que un 70% del total d'infeccions es podrien prevenir aplicant mesures de control. En base a una prova pilot que va reduir un 25% les infeccions quirúrgiques en cirurgies colorectals l'any 2016, Salut està aplicant un programa anomenat Previnq-Cat amb mesures com ara fer una correcta descontaminació de la pell on es farà la incisió, un ús correcte del maneig del pèl cutani o l'administració d'antibiòtics profilàctics.

Josep Davins, subdirector general d'ordenació i qualitat sanitària i farmacèutica del Departament de Salut, destaca que a Catalunya en els darrers deu anys s'han reduït a la meitat les infeccions quirúrgiques i que a dia d'avui la taxa «és bona» i està al mateix nivell que la de països del nostre entorn.

Les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària provoquen una increment de la durada de l'estada hospitalària, així com un augment de costos de salut per als pacients, les famílies i el sistema de salut. S'estima que a Catalunya el cost econòmic d'aquestes infeccions representa uns 30 milions d'euros cada any per al sistema sanitari. Les bacterièmies de catèter venós central i les infeccions de localització quirúrgica en la cirurgia colorectal són les infeccions que comporten més cost.

Donats els bons resultats de la prova pilot realitzada amb les intervencions colorectals l'any 2016, un dels procediments que registren més infeccions quirúrgiques, ara el Departament de Salut aplicarà el mateix paquet de sis mesures al conjunt d'intervencions.

Aquestes són la dutxa preoperatòria amb sabó antisèptic; l'administració de la profilaxi antibiòtica adequada; l'ús correcte del maneig del pèl cutani afaitant el necessari amb una maquineta elèctrica de capçal rebutjable; la correcta descontaminació de la zona de la pell en què es fa la incisió; un bon control de la glucèmia perioperatòria; i l'aplicació de mesures per mantenir la temperatura corporal del pacient en 36 °C durant tot el procediment operatori.

Durant el 2018 es preveu fer un seguiment i control de l'aplicació d'aquestes mesures en altres intervencions com són les de traumatologia i cirurgia cardíaca.

Malgrat que durant la presentació del programa, divendres passat en una jornada a l'hospital de Bellvitge, es va parlar de reduir al màxim els casos d'infeccions sense entrar en xifres concretes, des del Departament de Salut s'apunta a que l'objectiu és una reducció del 50% respecte a les dades de 2017.

A banda d'aquestes mesures, Josep Maria Badia, cap del servei de cirurgia a l'Hospital de Granollers, també destaca la importància que tant els pacients com les seves famílies disposin de tota la informació per tenir un millor preoperatori i postoperatori. Aquí, assenyala que és important que coneguin, per exemple, com preparar-se per entrar a quiròfan o a identificar quan una ferida està infectada o alguna cosa no va bé. «Quan més educat està el pacient i la seva família en el procés de cirurgia millor sortiran les coses», rebla.