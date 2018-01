Les pluges de gener afavoreixen les collites de secà a la província de Girona

Després d'un estiu càlid sense precipitacions abundants i una tardor on les pluges tampoc han fet gaire acte de presència, l'hivern a Catalunya continua essent meteorològicament parlant molt sec, un factor que està acusant a diversos cultius de secà de totes les províncies que es veuen afectades per aquesta manca d'aigua.

A les comarques gironines, els conreus no s'han vist especialment perjudicats per aquest motiu. El coordinador d'Unió de Pagesos a Girona, Xavier Frigola, ha explicat que les pluges generals i «generoses» que es van registrar el passat 7 de gener van permetre al sector respirar més alleugerit tot i que ha admès que, uns dies abans, estaven «nerviosos». «Feia dos mesos i mig que estàvem de sequera i vèiem que la collita podia anar molt malament», ha remarcat.

L'aigua d'aquella jornada, però, ha facilitat que el naixement de les sembres dels conreus (sobretot del cereal d'hivern) sigui «relativament bo». Tot i això, assegura que la previsió és que vagi una mica més tard del que és habitual. «Nosaltres el problema que tenen a d'altres punts de Catalunya no el tenim. El que ara hem d'esperar és que si les prediccions són bones, hi hagi pluja», ha dit.

Malgrat que les afectacions són baixes, Frigola ha explicat que alguns conreus de la colza, sobretot a la zona de l'Alt Empordà, s'han vist afectats per la falta d'aigua. «En algunes hectàrees i en sembres tardanes, la naixença ha estat bastant dolenta i això ha obligat, en alguns camps, a replantar i canviar-la per altres cultius com l'ordi», ha detallat.



Preocupació generalitzada

Pel que fa a la resta de zones, a la Catalunya central un dels temes que preocupa més, és una possible floració avançada dels arbres que després es vegi afectada per les gelades tardanes. Al Parc Agrari del Baix Llobregat i a les Terres de l'Ebre hi ha una manca d'aigua important que deixa un panorama dolent i pel que fa al Camp de Tarragona, fruita seca i vinya han estat els més perjudicats.