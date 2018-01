La resistència als antibiòtics, entre les causes

Una gran part de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària estan provocades per bacteris resistents als antibiòtics, recorden des del Departament de Salut. En molts casos, degut a l'ús inadequat dels antibiòtics, com ara l'abús i l'automedicació, molts microorganismes han evolucionat per fer-se resistents a aquests fàrmacs i això fa que existeixi el risc de no disposar de tractaments antibiòtics que siguin efectius davant certs gèrmens, apunta la conselleria.